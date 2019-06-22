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Die Welt: Таинственный лисокот — вероятно, новый вид

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  • 22.06.2019, 21:34
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Лисокоты живут в лесах и на склонах гор Корсики.

На французском острове Корсика обнаружен зверь, которого специалисты склонны считать ранее неизвестным видом. Этот дикий хищник похож на обычную домашнюю кошку, но есть и существенные отличия: например, он заметно крупнее. Лисокоты живут в лесах и на склонах гор. Увидеть их очень трудно, однако среди местных крестьян испокон веков ходят легенды о них легенды, пишет «Вельт», (перевод - inosmi.ru).

Местные жители так и зовут таинственных животных — Ghjattu volpe, то есть лисокот.

ФОто: afp

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