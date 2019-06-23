Как белорус отдохнул в Непале за смешные деньги

— Сезон для трекинга — март, апрель, октябрь, ноябрь. Март и ноябрь прохладные, апрель и октябрь теплее, но дождливее.

Дмитрий провел в Непале март.

Фото: Дмитрий Кандиранда

— Трекинги можно разделить на два типа. Первый — экспедиционный, он же автономный, — все, что надо для жизни, несем с собой: палатку, спальник, пенку, еду и остальное снаряжение для жизни в походе.

Второй — это тии-хаус-трекинг, он же инфраструктурный, — на базе гостиниц, лоджий, гостевых домов, заведений общественного питания. Трек вокруг Аннапурны относится к тии-хаус-треку.

Фото: Дмитрий Кандиранда

Бюджет

— Стандартная цена перелета из Москвы в Катманду – 500 $. Это будут самые большие траты.

16 дней трека протяженностью 200 километров обошлись в 220 $ (включая 40 $ на визу, 50 $ на документы для легального прохождения трека).

Для трека вокруг Аннапурны нужны Permit и ТIMS. Permit — это билет на вход в заповедную зону, а TIMS — регистрационная карточка, в которой прописываете примерный маршрут для поисково-спасательной службы. Эти документы нужно предъявить на постах проверки во время прохождения маршрута.

Теоретически возможно не делать документы, сэкономив 50 $, а затем обходить посты проверки. Практически это будет не очень удобно.

На остальное время пребывания потратил 80 $. В Непале находился месяц. Общий бюджет составил 800 $.

Фото: Дмитрий Кандиранда

Как сэкономить на проживании

— При заселении в гостевой дом жить можно бесплатно, с условием, что будет заказан ужин и завтрак в этом отеле.

Если прийти и спросить, сколько стоит номер, вас поселят в номер за один, два или три доллара, и плюс вы еще будете у них питаться. Если скажете, что будете заказывать еду, а за номер платить не будете, хозяин отеля скажет «окей». Это обычная практика, главное обо всем договориться до заселения в номер и предупредить. Люди, которые об этом не знают, платят и за проживание в номере и за питание.

Что брать с собой

— Термобелье, шапку, перчатки, шорты, шарф или бафф, трекинговые палки и ботинки, шлепки, солнцезащитный крем и очки с высокой категорией защиты от солнца, пластырь, металлическую кружку, кипятильник, чай, сухофрукты, мюсли, овсянку, шоколад.

Цены на треке растут с высотой, поэтому можно разбавлять заказы из меню своей едой.

Количество одежды каждый определит сам.

Фото: Дмитрий Кандиранда

Спальник, обеззараживающие таблетки для воды и прочие мелочи — по желанию.

Снаряжение тащить из дома совсем не обязательно. В Покхаре и Катманду продают абсолютно все, начиная от рюкзаков и спальников и заканчивая солнцезащитным кремом и очками. Цены ниже, чем в Беларуси. Снаряжение не самого высокого качества, хоть и лепят фирменные ярлыки на каждую вещь.

Многие рекомендуют брать с собой туристический коврик, спальник или покрывало. Связано это с тем, что чем выше подъем, тем сложнее хозяину гостевого дома следить за чистотой.

Стиральных машин нет, и понятно, что хозяин после каждого посетителя не стирает постельное белье. Я взял спальный мешок и туристический коврик, использовал один раз. Зная такой расклад наперед, я бы оставил все это дома и не таскал с собой. Ведь чем меньше вес рюкзака, тем легче шагать в гору.

В группе была общая аптечка, в которой было все. Собирали ее другие участники группы. Деньгами на аптечку скинулся, пригодился мне только пластырь.

Вода и еда

— Чай и каши берем с собой. Это сэкономит бюджет. Чем выше гостевой дом, тем сложнее получать блага цивилизации. Если чай внизу стоит 20 рупий, то на высоте этот же чай стоит 120 рупий (1 $). Эта формула работает для всех продуктов.

Фото: Дмитрий Кандиранда

Принцип работы: пока местный непалец крепкими и мозолистыми ногами пройдет по тропе через горы и мосты, цена каждого продукта возрастет с каждым шагом.

Поэтому стоит взять с собой кипятильник, чай, мюсли, гречку и каши которые легко приготовить при помощи кипятка. Хорошим дополнением будут сухофрукты. Но это не значит, что нужно забивать рюкзак продуктами. Желательный вес рюкзака до 10 кило. Чем меньше вес рюкзака, тем легче будет идти вверх.

Кипятильник лучше купить у себя дома, так как в Непале большинство одноразовые.

Фото: Дмитрий Кандиранда

Цены на блюда из меню растут, чем выше поднимаешься в горы. Заказывал всегда одно и тоже — Dal Bhat Set. Состоит из приготовленного на пару риса и супа из чечевицы. «Дал» — в переводе означает бобы. «Бат» переводится как рис. Бонусом добавляют зелень и немного картофеля. Плюс этого блюда в том, что приносят добавку.

Единственное, что оставалось неизменным и постоянным — это рацион питания: вечером — дал-бат, утром — мюсли собственного приготовления, на обед — мюсли или дал-бат (добавку, которую переложил в контейнер накануне). Все ради экономии.

Вопрос с водой для каждого индивидуальный. Можно пользоваться обеззараживающими таблетками или покупать воду в бутылках (в среднем 1 $ за 1 литр).

Я пил воду из природных источников или прямо из-под крана. Чувствовал себя хорошо и по утрам возле туалета не танцевал.

Как бороться с горной болезнью

Подготовиться или предотвратить горную болезнь нельзя. Можно сгладить проявление болезни. Первые признаки появления: головная боль, тошнота, рвота, смех и плач без причины, эйфория, бессонница и так далее. Можно сгладить проявления болезни следующими способами.

На практике это происходит так: пришли в поселок на высоте 3000 метров, бросили там вещи и налегке сходили на высоту 3500 метров, погуляли, затем спустились на высоту 3000 метров и остались на ночевку на высоте ниже, чем поднимались. На следующий день те же действия. Поднялись на 500 метров, оставили вещи, сходили еще выше, вернулись и остались на ночлег на высоте ниже, чем поднимались.

Фото: Дмитрий Кандиранда

Кроме того, Дмитрий советует хорошо питаться, пить много воды, есть чеснок и пить облепиховый сок.

— Еще один эффективный способ — настроиться на позитив. Горная болезнь начинается еще дома, когда, сидя на мягком диване, вы читаете эти строки, и у вас проявляется беспокойство и симптомы, описанные выше, с уверенностью на 90% ставлю диагноз — у вас горняшка.

Условия проживания

— Трек начинается в поселке Besisahar. На карте маршрута показано расстояние в часах и километрах между поселками, высота этих селений, гостевые дома. Картой пользовался редко, больше приложением «мапс.ми», но карта лишней не будет.

Не доверяете карте, или появились сомнения в верности данных приложения, можно спросить у местных. Заблудиться сложно и проблем с ориентированием не возникало. Каждые 5-7 километров встречаются деревни, где можно купить воду, печенье, шоколад или устроить полноценный обед.

Проживание в гостевых домах с комфортными условиями в комнатах на одного, двух, трех и четверых человек. Разумеется, всегда есть кровать, простынь, подушка, одеяло.

Душ обычно горячий, но чем выше и больше высота, тем больше проблем с горячей водой. Если с водой совсем большие проблемы, как это было у меня на высоте, пригодились влажные салфетки.

При заселении в комнату стоит обратить внимание на наличие розеток. Розетка значительно облегчает жизнь на треке, можно зарядить все гаджеты и вскипятить воду для чая и приготовить кашу.

С набором высоты в гостевых домах розетки пропадают. Остаются розетки общего пользования, которые работают от солнечных батарей. Электроэнергия расходуется на первоочередные нужды, и это не всегда телефон.

Фото: Дмитрий Кандиранда

— Я получил колоссальный опыт во время похода. Он состоит не только в том, как нужно далеко и долго идти. Более важным для меня стал опыт общения и жизни с людьми, которых до этого никогда не встречал, — делится путешественник.

Фото: Дмитрий Кандиранда