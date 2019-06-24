Помпео: CША создадут глобальную коалицию против Ирана 1 24.06.2019, 10:52

Майк Помпео

Фото: Reuters

Белый дом будет искать союзников против Тегерана не только в странах Персидского залива.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США хотят создать международную коалицию против Ирана во время срочных консультаций на Ближнем Востоке, сообщает «Новое время» со ссылкой на АР

Отмечается, что Майк Помпео посетит с визитом Саудовскую Аравию, ОАЭ, а также союзников-суннитов, которые встревожены ситуацией в Иране.

«Мы поговорим с ними о том, как мы можем создать глобальную коалицию, коалицию не только в странах Персидского залива, но и в Азии и в Европе, которые понимают эту проблему и готовы оказать сопротивление крупнейшему в мире государственному спонсору террора», — заявил Помпео.