Демократия в Турции еще жива, или Пощечина Эрдогану 2 24.06.2019, 16:07

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Экрем Имамоглу выступает перед сторонниками после победы на выборах мэра Стамбула

Уверенная победа оппозиции на выборах мэра Стамбула стала важным событием для турецкой демократии.

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу на повторных выборах мэра Стамбула снова одержал победу. В этот раз не только до 9 процентных пунктов увеличился отрыв Имамоглу от соперника - представителя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, но и выросла явка избирателей. 23 июня 2019 года, несомненно, войдет в историю Турции, пишет "Немецкая волна".

Пощечина Эрдогану

В 19:15 по местному времени ряд телеканалов сообщил на тот момент еще не подтвержденные данные о победе оппозиционного кандидата. Если на первых выборах, прошедших 31 марта, Имамоглу опередил Йылдырыма на 13 тысяч голосов избирателей, то в этот раз перевес в пользу оппозиционного кандидата составил около 800 тысяч голосов. Для многих людей это стало важным сигналом того, что демократия в Турции все еще жива.

Одним из признаков жизни демократии является также тот факт, что многие политические противники Имамоглу, осыпавшие его перед выборами оскорблениями и пытавшиеся дискредитировать всеми способами, теперь растерянно поздравляют его с победой.

В том числе и президент Реджеп Тайип Эрдоган. Для него победа Имамоглу стала настоящей пощечиной, ведь он всеми силами пытался обеспечить победу своему кандидату, в том числе оказывал давление на Высшую избирательную комиссию. И в результате получил ответ избирателей.

"Нам нужна справедливость"

В этот раз правящая ПСР пыталась добиться расположения к себе курдского населения так активно, как она не делала этого никогда ранее. Однако прокурдская Партия демократии народов (ПДН) призвала своих сторонников голосовать за Имамоглу.

Кроме того, наверное впервые в Турции люди так активно демонстрировали свое стремление к демократии. Вскоре после того, как Высшая избирательная комиссия назначила повторные выборы на 23 июня, многие курортные города призвали жителей Стамбула прервать отпуска, чтобы поучаствовать в голосовании. Были организованы чартерные авиарейсы, арендованы автобусы, многие люди использовали райдшеринг.

В результате несколько сотен тысяч избирателей - по некоторым данным, до полутора миллиона - на один день вернулись в Стамбул, чтобы поучаствовать в голосовании. Молодожены по пути в ЗАГС заезжали на избирательные участки. Один стамбульский таксист сказал мне: "Я всегда голосовал за ПСР (партию Эрдогана. - Ред.). В этот раз не буду. Нам нужна справедливость. Мы - верующие люди, а не лицемеры".

Что значит для Эрдогана поражение ПСР в Стамбуле?

Президент Турции Эрдоган оказался в затруднительном положении. Он не может продолжать прежний жесткий курс, ограничивая свободу прессы и оказывая политическое давление на оппозицию. Теперь к внешнеполитическому балансированию, которым Эрдоган занимается уже не первый год, добавится внутриполитический фронт против него.

Потеря 15-милионного Стамбула после 25-летнего правления в нем ПСР не пройдет для президента бесследно. Появляется все больше признаков того, что прежние соратники ждали такого исторического поражения Эрдогана. Слухи прошлых месяцев о том, что политики, участвовавшие в создании ПСР, намерены основать новую партию, получили после выборов в Стамбуле новую подпитку.

Означает ли это конец эры Эрдогана? Скорее всего, нет. Он не сдастся. Однако поражение в Стамбуле станет поворотным пунктом в политике президента. У него есть две возможности: продолжить закручивать гайки, или предпринимать все возможное, чтобы сохранить власть. Его главная цель - оставаться президентом страны как минимум до 2023 года, когда будет отмечаться 100-летие основания Турецкой республики. Однако в будущем президенту Эрдогану придется идти на политические компромиссы, может быть, впервые в его политической карьере.