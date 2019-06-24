Тренер «Городеи» может возглавить белорусскую футбольную «молодежку» 24.06.2019, 16:15

Сергей Яромко

Пост наставника «молодежки» стал вакантным после ухода Михаила Мархеля.

Велика вероятность, что молодежную сборную Беларуси (U-21) возглавит главный тренер «Городеи» Сергей Яромко.

По сведениям «Прессбола», в этом случае преемником специалиста в городейской команде станет его нынешний ассистент Олег Радушко.

Напомним, пост наставника «молодежки» стал вакантным после того, как Михаил Мархель был назначен главным тренером национальной сборной Беларуси.