Роман Кисляк: Люди в Бресте потрясены, поэтому их на площадь выходит все больше 4 25.06.2019, 7:55

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Истек срок, за который власти обещал «разобраться» с аккумуляторным заводом.

В минувшее воскресенье противники аккумуляторного завода проигнорировали встречу с руководством Бреста и снова вышли на площадь, сообщает «Радыё Свабода».

12 июня в Бресте прошла встреча главы области Анатолия Лиса с противниками строительства аккумуляторного завода около города. На ней чиновник пообещал в течение недели проверить собранные активистами сведения о нарушениях, допущенных администрацией предприятия. А после этого решить дальнейшую судьбу скандального завода.

14 июня на сайте облисполкома появилось сообщение, что Анатолий Лис подписал постановление о приостановке строительства аккумуляторного завода компании «Ай-Пауэр» до тех пор, пока не будут устранены все нарушения. На тот момент завод уже был полностью достроен, на предприятии ждали последних разрешений от Минприроды. Срок, озвученный Анатолием Лисом, закончился 21 июня.

«Нет юридического решения о закрытии завода, - говорит противник строительства, юрист Роман Кисляк. - Власти заявляют, что проводят проверку. Что они проверили, работает ли сейчас завод или не работает? Вроде бы всю прошлую неделю рабочие занимались тем, что консервировали оборудование, убирали полуфабрикаты».

Активисты сомневаются, действительно ли завод приостановил пусконаладочные работы. Круглосуточная вахта около предприятие видит, как на завод подвозят и вывозят персонал, из труб идет дым, работает канализация.

«Активисты замечают сливы в ливневой канализации даже тогда, когда нет дождя, - говорит Роман Кисляк. - Люки этой канализации сейчас заварены. Такая ситуация.

Пока можно говорить, что распоряжение Анатолия Лиса о приостановке строительства завода будет выполняться. Но вопрос закрытия или возобновления работы завода пока остается без ответа».

В результате противники строительства завода решили бойкотировать встречу с главой города Александром Рогачуком, состоявшуюся в воскресенье одновременно с традиционным «кормлением голубей» на площади. Несколько активистов, попавших на встречу, вышли из зала, не дожидаясь завершения.

«Сложилось впечатление, что людей на эту встречу позвали, чтобы выманить их с площади, - говорит активист. - Вели коммуникацию с сотрудниками администрации города всю субботу, и даже в принципе договорились о том, что председатель горисполкома приедет на встречу отдельно в 12.40 в помещении рядом с площадью. Но потом ее отменили. Поэтому в итоге на встрече с Рогачуком были люди, которые поддерживают власти».

На площадь в Бресте 23 июня вышла около 500 человек. Это вдвое больше, чем обычно. Роман Кисляк связывает такое количество людей с действиями властей, которые, с одной стороны, продемонстрировали готовность закрыть скандальное предприятия, а с другой, не сделали для этого реальных шагов.

«Люди одновременно потрясены решением о приостановке строительства завода и вместе с тем возмущены, что факты неправомерной деятельности предприятия не расследуются. Думаю, в этом причина того, что людей выходит все больше и больше».

Сроки завершения проверки, которую якобы проводят власти на аккумуляторном заводе около Бреста, остаются неизвестными.