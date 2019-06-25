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Качающаяся в электрической колыбели кошка стала звездой Сети

  • 25.06.2019, 13:11

Кошка, опробовавшая электрическую колыбель, осталась весьма довольна.

Тейлор Крайдер и его жена ожидают рождения малыша, и супругам уже подарили немало подарков, предназначенных для будущего ребёнка, пишет 120.su.

Особенно жителей Такомы (Вашингтон, США) восхитила электрическая колыбелька. По сути это что-то вроде креслица, которое медленно двигается и таким образом укачивает ребёнка.

Супругам очень хотелось опробовать подарок, и тут как раз в комнату вошла «испытательница» — кошка по кличке Юнипер. Схватив животное, Тейлор усадил его в колыбельку и включил аппарат. Надо сказать, что кошка осталась весьма довольна «поездкой» — она качалась в кресле более получаса и под конец сладко задремала, доведя хозяев до хохота.


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