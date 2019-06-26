Анджей Пукшто: Президенты в Литве объединяют общество 1 26.06.2019, 15:54

Анджей Пукшто

В чем секрет популярности литовских политиков?

Согласно новейшему рейтингу самыми популярными политиками в Литве являются Валдас Адамкус, избранный президент Гитанас Науседа и действующий президент Даля Грибаускайте.

О причинах популярности экс, нынешних и будущих президентов сайт Charter97.org поговорил с Анджеем Пукшто, главой кафедры политологии университета имени Витаутаса Великого в Каунасе.

- Чем объясняется популярность избранного, но еще не принявшего присягу президента Гитанаса Науседы?

- Мне кажется тем, что избиратели чувствовали нужду в новом лидере в политической жизни страны.

Гитанас Науседа по большей части как раз и является таким политиком, на что, между прочим, и указывает его результат во втором туре президентских выборов, когда он с разгромным результатом сокрушил свою соперницу Ингриду Шимоните.

Повторюсь: похоже на то, что общественности требуется новое лицо в политике, лицо, которое не представляет ни одну из действующих партий, лицо, которое находится чуточку выше партийных дрязг и скандалов и занимает нейтральную позицию.

С другой стороны, пока что Науседа официально не занял президентский пост и поэтому не принимал каких-либо решений, которые могли бы повлиять на общественную или политическую жизнь страны.

- Гитанас Науседа занимает вторую строчку в рейтинге, на первой находится экс-президент Валдас Адамкус, а на третьей – нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте. Что это – политик, который занимал пост президента в Литве, автоматически получает «прививку» от непопулярности и на всегда становится обожаемым и любимым?

- У граждан стран, некогда входивших в состав Советского Союза, до сих пор в подсознание существует подспудное желание «привязаться» к одному, двум политическим лидерам.

Не стоит забывать, что, согласно Конституции, Литва является парламентской страной. Прав и полномочий у президента Литвы скорее мало, чем много, но совершенно очевидно, что обществу хочется, чтобы у страны был один лидер, эдакий хозяин или, если угодно, родитель, который мог бы обеспечить гражданам чувство защищенности.

Пока что именно этим невысказанным чувством Литва и отличается от остальных стран Западной Европы. Такими людьми для избирателей Литвы становятся политики, занимавшие или занимающие президентский пост. К тому же в Литве сложилась традиция, что президентский пост занимают беспартийные политики, которые фактически объединяют разные слои общества.

- Стабильность и чувство безопасности — это то, что ждут избиратели от Гитанаса Науседы?

- Избиратели надеются на изменения во внутренней политике страны, очевидно, что народ надеется на изменения в контексте социальной политики, во всех ее проявлениях. Почти наверняка существуют ожидания изменений в политике по вопросу просвещения и системы высшего образования. В этом как раз и кроется парадокс, потому что, как я недавно упоминал, президент в Литве в основном отвечает за безопасность государства и внешнюю, а вовсе не за внутреннюю политику.