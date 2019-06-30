Фотофакт: В жодинском такси работает 55-летний «Запорожец» 5 30.06.2019, 16:02

Сфотографироваться с авто останавливаются многие люди.

По улицам Жодино ездит старенький, но яркий «Запорожец» с номерами такси. Как рассказал ex-press.by владелец службы такси, в котором работает такая необычная машина, нужна она для рекламы сервиса.

— Этот «Запорожец» в 1964 году в Жодино купил мой дед, — рассказал Валерий. — Мы его отреставрировали, заменили двигатель, привели в порядок. И все, что на машине – чемоданы, удочки, сачок и надувной круг — это вещи из прошлого.

Сейчас машина выполняет рекламную роль, к клиентам ее не отправляют. Сфотографироваться с ней останавливаются многие люди. И, при желании, прокатиться на ней может каждый.