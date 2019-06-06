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Ушел из жизни российский правозащитник и публицист Евгений Ихлов

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  • 6.06.2019, 8:02
Евгений Ихлов
Фото: RFE/RL

Евгений Ихлов был известным активистом движения «Демократическая Россия».

5 июня в Москве умер правозащитник и публицист, эксперт движения "За права человека" Евгений Ихлов. Об этом сообщил бывший директор Центра имени А.Д.Сахарова Юрий Самодуров, передает svoboda.org.

"Только что пришло страшное сообщение. Сегодня 5 июня около 6 вечера прямо за компьютером умер правозащитник, выдающийся политический публицист и мыслитель-историософ Евгений Ихлов. Сердце. Прощай милый Женька. Ощущение, что с тобой окончилась наша — моего и твоего поколения эпоха", — написал Юрий Самодуров.

Евгений Ихлов родился в 1959 году. Учился в Московском гидромелиоративном институте. С 1990 года – участник движения "Демократическая Россия". Активный противник войны в Чечне. До 2016 года руководил информационно-аналитической службой движения "За права человека".

Евгений Ихлов написал около двухсот публикаций в различные издания: "Независимая газета"; "Общая газета", "Иностранецъ", журналы "Знамя" и "Дружба народов", "Континент", и, был спецкорреспондентом газеты "За права человека". Евгений Ихлов также был многолетним автором сайта Каспаров.Ru.


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