«Белнефтехим» ответил на обращения белорусов о снижении цен на топливо 9 6.06.2019, 12:19

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До какого уровня подорожает бензин в Беларуси?

Уменьшение розничных цен вопреки законодательно установленным условиям формирования цен может привести к «негативным последствиям для экономики страны». Об этом сообщили в «Белнефтехиме», отвечая на поступившие в концерн электронные обращения с предложением снизить цены на нефтепродукты до уровня, действовавшего на начало 2018 года, сообщает tut.by.

В ведомстве отметили, что концерн регулирует стоимость моторного топлива на внутреннем рынке, устанавливая предельные максимальные цены на нефтепродукты, и реализует свои полномочия в полном соответствии с законодательством Беларуси. Розничные цены, устанавливаемые концерном, определяют верхнюю границу стоимости топлива, а значит, декларируют ограничение на продажу топлива по более высоким ценам, чем установленные концерном. В свою очередь, сети АЗС могут устанавливать любые скидки самостоятельно.

— Цена должна обеспечивать покрытие экономически обоснованных затрат производителя и получение прибыли для расширения производства. Ситуация, когда топливо в республике не продается дешевле предельной цены, означает, что его производство и реализация осуществляются с минимальной маржой, — говорится в ответе «Белнефтехима».

В концерне также отметили, что себестоимость белорусского топлива напрямую зависит от цены нефти на мировом рынке (доля сырья в затратах 85−90 процентов) и курса белорусского рубля. Цена нефти, импортируемая в Беларусь, привязана к мировым котировкам на нефть. При принятии решений об изменении предельных цен на топливо учитывается также уровень цен на топливо в сопредельных странах и ряд социальных факторов.

— При этом рост по независимым от нас причинам себестоимости топлива распределяется, главным образом, между производителями нефтепродуктов (НПЗ), продавцами топлива (сетями АЗС) и в минимальной степени затрагивает розничные цены, то есть не перекладывается на покупателей. По информации официальной статистики, в структуре расходов населения за 1 квартал 2019 года доля расходов на топливо не превышает другие значимые для граждан затраты, например расходы на услуги связи. На среднюю заработную плату по Беларуси в 2019 году можно приобрести около 644 литров бензина АИ-92, что почти в два раза больше, чем в соседней Украине, — сообщили в ведомстве.

В «Белнефтехиме» подчеркивают, что устанавливают цены, придерживаясь стратегии их максимального сдерживания. Установить их вне экономических правил, только по желанию руководителя концерна либо по требованию группы граждан — невозможно.

«Уменьшение розничных цен вопреки законодательно установленным условиям формирования цен может привести к негативным последствиям для экономики страны. В частности — уменьшению поступлений в бюджет республики налогов и сборов, которые устанавливает государство для производителей топлива (доля в розничной цене составляет около 30 процентов), а также к снижению возможности обслуживать дорогое высокотехнологичное оборудование нефтеперерабатывающих заводов, что может в недалекой перспективе привести к неконкурентоспособности и банкротству предприятий. Если вследствие этого топливо придется закупать гораздо дороже в других государствах, то малые города, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия, столкнутся с проблемой занятости населения», — резюмировали в «Белнефтехиме».

Напомним, в этом году цены на топливо изменялись уже пятнадцать раз. Последний раз — 2 июня: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку. В 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».