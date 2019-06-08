В чем суть нападок «Беллегпрома» на секонд-хенды? 20 8.06.2019, 10:30

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Фото: tut.by

Татьяна Лугина заявила, что до 70% одежды в секонд-хендах на самом деле новая.

«Мы не боимся конкуренции в части секонд-хендов и азиатских магазинов. Мы просто будем бороться за то, чтобы конкуренция была честная, прозрачная и открытая. И чтобы товары, которые представлены в этих сетях, отвечали требованиям и нормам законодательства, которые действуют внутри нашей страны», – заявила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина на пресс-конференции в Минске 7 июня, пишет «Интерфакс».

Она пояснила, что одна из основных претензий к азиатским магазинам заключается в продаже продукции, не соответствующей требованиям технического регламента.

«Большая ее часть не соответствует техрегламенту по вложению тех или иных волокон, смесовому составу. Особенно это детская одежда», – уточнила Лугина.

«Я понимаю, что все будут защищать такого плана магазины, потому что там все красиво и дешево, и сегодня все голосуют рублем. <…> Но если мы говорим, что все работаем в системе стандартов и соответствия тем или иным гигиеническим требованиям, то это касается всех, в том числе и азиатских магазинов», – добавила она.

К секонд-хендам, по словам Лугиной, есть вопрос в части продажи стоковых вещей под маркой бывшей в употреблении.

«Под маркой секонд-хенда, а это одежда которая не облагается ввозными пошлинами, завозится абсолютно новая одежда с этикетками», – заявила глава Беллегпрома, уточнив, что, по аналитике концерна, доля такой одежды в магазинах секонд-хенд может достигать 70%.

Лугина рассказала, что в течение полугода «Беллегпром» намерен провести анализ работы секонд-хендов.

«Мы должны понять, сколько товара завезено на территорию страны, сколько магазинов официально открылось, с какой скоростью и динамикой они открываются. Хочется разобраться с тем, каким образом таможенный комитет классифицирует при ввозе продукцию секонд-хенд, какими документами она сопровождается и почему освобождена от уплаты дополнительных таможенных пошлин», – пояснила она.

При этом Лугина допускает, что по итогам такого анализа будут инициированы меры по регулированию рынка.

«Но сначала надо разобраться. <…> Может, по результатам анализа вообще ни с кем бороться не надо будет», – заметила она.