В РФ избили и утопили чемпиона по греко-римской борьбе 11 8.06.2019, 20:24

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

Он заступился за беременную девушку.

В Москве трое мужчин избили и утопили в пруду мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева.

Конфликт разгорелся из-за того, что Чуваев заступился за беременную женщину, по отношению к которой компания вела себя заносчиво, сообщает Lenta.

В итоге молодые люди начали наносить мужчине удары руками и ногами, пока он не упал в пруд, а затем продолжили избивать, пока тот не ушел под воду и не скончался. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.