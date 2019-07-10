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Учительница из Бреста: Cпросила судью, как будет смотреть своим внукам в глаза?

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  • 10.07.2019, 11:35
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Людмила Карчевская каждое воскресенье выходит на центральную площадь Бреста.

Людмила Павловна Карчевская — единственная учительница, которая выходит на площадь в Бресте на акции протеста против аккумуляторного завода. Ее дважды судили за участие в акциях, но педагога это не остановило.

В интервью «Салідарнасці» Людмила Павловна рассказала, что привело ее на площадь, почему другие учителя поддерживают ее на словах, но не спешат последовать ее примеру, и что она чувствовала, когда слышала лжесвидетельства милиционеров на суде.

— Лет 30 назад мы с мужем получили квартиру в деревне Тельмы. Были рады, что наши дети будут дышать свежим воздухом. Рядом лес, недалеко речка, — вспоминает Людмила Карчевская.

Она и представить себе не могла, что недалеко от ее дома начнется строительство аккумуляторного завода.

— До собрания в Тельмах я не знала об этом проекте. Зал был полон, люди стояли даже в проходах. Я впервые услышала о том, какую угрозу для здоровья и экологии представляет завод АКБ. Организаторы собрания и представители предприятия, видимо, думали, что соберутся бабушки-дедушки, покричат «нет заводу» — и на этом все. Но не тут-то было. Руководство завода не смогло ответить на вопросы людей, голоса которых звучали убедительно, потому что они оперировали расчетами и владели информацией о подобных производствах.

После собрания Людмила Павловна стала выходить на площадь в Бресте, чтобы узнать последние новости о заводе:

— Я очень удивлена, что на площади мало мам. У меня пятеро внуков. Моя внучка живет в 800 метрах от завода. Я понимаю, почему не выходят пенсионеры: они не читают в интернете. Но почему у молодежи, которая знает, что происходит, не срабатывает материнский инстинкт — защитить своих детей?

... Моя мама и дядя умерли от онкологии. Раком болела моя сестра. В декабре мы похоронили ее внука, которому было всего лишь 18 лет.

В понедельник его отвезли в Боровляны, а в пятницу он умер. Когда его привезли домой, над ним плакали, на глазах у умершего мальчика выступили слезы. Раньше я была атеисткой, после этой истории еще раз убедилась, что душа человека живет.

Нет ничего страшнее болезней детей и внуков. Поэтому я каждое воскресенье выхожу на площадь. Здесь обсуждают действия, которые предпринимаются по заводу. Государственные СМИ об этом не пишут. Правду мы узнаем от активистов.

Меня дважды судили за участие в общественно-политических мероприятиях. Но на площади нет политики. Только борьба за экологию. Хочу, чтобы мои внуки дышали чистым воздухом, не болели, чтобы могли с грядки есть клубнику.

Если завод нужен стране — перенесите его в чернобыльскую зону. Пусть туда ездят люди, которые хотят заработать.

Людмила Павловна — единственная учительница, которая выходит на площадь в знак протеста против аккумуляторного завода. По ее словам, коллеги поддерживают, но присоединиться не решаются из-за контрактной системы.

— Я уже на пенсии, и мне не грозит увольнение. Многие не идут на площадь, чтобы не потерять работу, — говорит Людмила Карчевская. — Если ты потерял работу, уборщицей тебя возьмут и пару копеек все равно можно заработать. Но видеть болезнь детей — врагу не пожелаю.

Людмила Павловна встречает на площади своих бывших учеников, ходит на суды, чтобы поддержать их.

— Для меня те, кто приходит на площадь, — патриоты. Члены инициативной группы — герои нашего времени. Они могли бы плюнуть на борьбу и уехать. Я не раз слышала от них: «Как я буду смотреть своим детям в глаза? Почему я должен покидать свой дом?» Им до всего есть дело. Эти люди хотят перемен к лучшему.

Людмила Павловна считает, что один человек не может повлиять на власть в нашей стране. Людей, которые против запуска аккумуляторного завода, намного больше, чем тех, кто выходит на площадь, уверена она.

— Нас много, просто не все могут открыто выйти. Знаю, что инициативной группе помогают юристы, экономисты. Люди солидарны. Мне помогают выплачивать штрафы подруги и те, кто выходит на площадь.

Я всем говорю: выйти на площадь не страшно, страшнее то, что нас ждет. Деньги могут многое, но богатые люди тоже умирают.

В прошлую пятницу Людмилу Павловну оштрафовали на 510 рублей — за участие в мероприятии:

— Я ничего не делала плохого. На площади нет таблички, где написано, что ее нельзя посещать и общаться с людьми. Советская улица — пешеходная. Я шла там, где разрешено ходить. Поэтому считаю, что меня задержали незаслуженно. Сказала судье, что моя гражданская позиция неизменна, и я смело могу смотреть в глаза моим внукам, а вот как вы будете смотреть своим детям и внукам в глаза — не знаю.

Судья сказал, что мы не брали разрешение на мероприятие. Говорю: вы, наверное, не в курсе, что мы подавали много заявок на проведение митингов — нам не разрешали. Сколько обращений за полтора года было отправлено главе Брестского облисполкома Анатолию Лису... И только недавно он созрел для встречи с инициативной группой.

По словам Людмилы Павловны, на суде милиционер сказал, что она шла в колонне и кричала «Нет заводу!»

— Судья предложил посмотреть видео. Спросила его после просмотре: «Я кричала?»

— Нет, — сказал судья и сослался на слова милиционера, который утверждал, что так было.

— А ничего, что он лжесвидетель? — возмущается женщина. — Я, учительница с 24-летним стажем говорю, что этого не делала, а на суде верят милиции. Обидно.

Людмила Павловна считает, среди милиционеров есть и те, кто понимает, к чему приведет запуск завода.

— Я вижу это по их глазам, когда разговариваешь с ними, когда они слушают на площади активистов. Самое страшное — когда встречаешь тех, кто задерживает людей на площади и кайфует от этого — упивается своей властью, — подытожила собеседница.


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