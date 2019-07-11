ГАИ придумала, как заставить всех проходить техосмотр 7 11.07.2019, 8:29

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Законно ли это?

В своем стремлении обеспечить безопасность дорожного движения органы государственной власти используют различные способы реализации этой идеи. Основной упор в данном случае делается на принципе неотвратимости наказания. И это правильно: виноват - отвечай, попался повторно - ответишь по повышенным тарифам, пишет издание abw.by.

Но люди в погонах из Мостов в своем, безусловно, правильном стремлении призвать всех к соблюдению закона пошли на креатив. Только вот кажется, что палку они "перегнули".

Злободневный вопрос, проходить или не проходить ТО, а заодно и платить госпошлину, каждый решает для себя сам. Одни проходят и "спят спокойно", как говорится. Другие рассчитывают, что если и повстречается им на дороге инспектор ГАИ, то это будет нечасто, они заплатят штраф и поедут дальше - все равно так выгоднее, чем участвовать в содержании дорог. Последние рейды показывают, что такую "партизанскую" тактику избрал каждый третий автовладелец.

На обычный штраф рассчитывал и житель Слонима Андрей, который попался на своем мотоцикле Honda мостовским инспекторам с не пройденным вовремя техосмотром.

Об инциденте можно было бы и забыть, но после этого случая по почте ему "прилетела" весточка из ОВД Мостовского райисполкома под названием "Предписание". Это стало неожиданностью, поскольку после понесенного наказания, как казалось Андрею, дополнительных мер быть не должно. Но не тут-то было.

Чтобы быть предельно объективными, начнем с того, что органы внутренних дел имеют полное право выдавать предписания (требования) на выполнение определенных действий. За невыполнение таких требований предусмотрена административная ответственность.

Статья 23.1. Неисполнение письменного требования (предписания)

Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письменного требования (предписания) об устранении нарушений, о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств, вынесенного в соответствии с законодательным актом уполномоченным должностным лицом государственного органа (организации), либо не информирование государственного органа (организации) в установленный срок об исполнении такого требования (предписания) - влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Согласно первому пункту предписания Андрею запрещается участвовать в дорожном движении на своем мотоцикле Honda, не имеющем допуска к участию в дорожном движении. Здесь все логично, такое требование не прихоть милиционеров, эксплуатация транспорта без ТО запрещена ПДД.

Статья 10. Водителю запрещается:

10.3. участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, не прошедшем государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении, с загрязнениями (наслоениями), ограничивающими обзорность дороги, а также не позволяющими видеть информацию на регистрационном знаке (временном номерном знаке) с расстояния 40 метров и менее...

А вот со следующим пунктом все не так однозначно. Второй пункт предписания требует от Андрея "провести мероприятия по допуску к участию в дорожном движении мотоцикла "Хонда". Говоря простыми словами, от Андрея требуют пройти техосмотр, а значит, уплатить пошлину - и прямой дорогой на станцию диагностики. Установлены и жесткие сроки.

Но законность этого требования вызывает сомнения.

Во-первых, Андрей выполнил пункт первый предписания с момента его получения, и мотоцикл им уже в определенный период времени не эксплуатировался, а значит и техосмотр проходить не нужно, ведь обязательств проходить ТО транспорту, не участвующему в дорожном движении, ни закон, ни иные нормативные акты ни на кого не возлагают. Заставить? Нет такого инструмента воздействия, чтобы заставлять. Да и незаконно это.

Во-вторых, как быть, если на пошлину и ТО нет денег? После 30-го июня к Андрею будет приходить сотрудник милиции и составлять на него протокол за нарушение ст. 23.1 КоАП за невыполнение предписания? По логике мостовских милиционеров, - да.

И текст под требованиями, специально выделенный жирным шрифтом, об этом свидетельствует.

Нужно помнить, что предписание - документ официальный и требующий исполнения до конкретных сроков, плюс о его исполнении орган, вынесший предписание, нужно уведомить.

Но позвольте, это уж слишком - угрожать санкциями за невыполнение действий, совершать который закон в определенных случаях не обязывает.

Можно было бы долго рассуждать, что делать обладателям подобных предписаний, но Андрей, как постоянный участник официальных мероприятий клуба любителей мотоциклов, решил пойти путем наименьшего сопротивления и просто прошел техосмотр и уплатил все необходимые для этого суммы. Его выбор понятен: следующая встреча с инспектором сулила бы ему повторный штраф за отсутствие ТО в 5 БВ и штраф за неисполнение предписания 20 БВ. Пройти ТО - дешевле. Уведомил же он ГАИ по электронной почте.

Вместе с тем, даже если бы он этого и не сделал, то привлечь его за неисполнение именно этого предписания было бы сложно, ведь в предписании указана дата исполнения "30 июня", без года. Понимай как хочешь, до какого года 30 июня это предписание выполнять.

Но в целом тенденция понятна: ГАИ взяла на вооружение новый инструмент воздействия на водителей, управляющих транспортными средствами без ТО - выдачу предписаний. И если эта схема распространится и по другим регионам Беларуси, то выбор для автомобилистов станет куда труднее: пройти техосмотр сразу/пройти, получив спорное предписание/отказаться от использования автомобиля/взяться оспаривать такое предписание в судах и надзорных инстанциях. Прямо не знаешь, что из этого меньшее зло.