Известны исходы парадов 10 Виталий Портников

11.07.2019, 10:20

3,443

Виталий Портников

Что стоит за решением президента Украины?

Решение Владимира Зеленского об отмене парада на День Независимости предсказуемо раскололо украинское общество. Оппоненты нового украинского Президента говорят о том, что он лишил страну возможности выразить уважение людям, которые отстаивают ее территориальную целостность и противостоят агрессии. Сторонники напоминают, что парад - это трата бюджетных средств, которые стоит потратить на непосредственные нужды армии. И что само стремление к парадам - "отрыжка советских времен", когда прохождение войск было непременным атрибутом демонстрации силы коммунистического режима.

Однако для того, чтобы понять, нужен парад или нет, стоит посмотреть на историю современной Украины.

До 2014 года парады могли действительно считаться "советской отрыжкой" просто потому, что Украина все еще не была настоящим государством, а была скорее переименованной Украинской ССР. И жители этой новой Украинской ССР не очень понимали, зачем им нужно это государство и самое главное - зачем им нужна армия. На страну никто не собирался нападать, а сама она хотела дружить и с Россией, и с Западом, и что самое главное - получать деньги и от России, и от Запада, как тот ласковый теленок.

Даже Майдан 2004 года и избрание Виктора Ющенко новым президентом Украины не остановили этой тенденции. Постреволюционные власти пошли на очередные корпоративные соглашения с "Росукрэнерго" Дмитрия Фирташа, а затем и с самим "Газпромом". Когда в дни российской агрессии против Грузии Ющенко решил солидаризироваться с жертвой нападения Кремля и вместе с руководителями Польши и балтийских стран приехал в Тбилиси чтобы поддержать президента Грузии Михеила Саакашвили он - опять-таки в отличие от того же Леха Качиньского - оказался изгоем в собственном Отечестве.

Для поляков поездка Леха Качиньского в Тбилиси остается одним из самых важных и впечатляющих эпизодов в его биографии. А над Ющенко тогда насмехались все - от оппозиционных политиков во главе с Виктором Януковичем до премьер-министра Юлии Тимошенко. В украинскую политическую историю поездка Ющенко просто не вошла - из-за отсутствия интереса большинства украинцев ко всему, что могло бы омрачить отношения со "старшим братом" и помешать наслаждаться газовой "халявой".

Ну и зачем, скажите, такой стране армия и уважение к армии? Именно поэтому украинские политики, в точности отражая общественный запрос, соревновались между собой в рецептах ее сокращения и уничтожения. Военная служба утратила свой статус и превратилась в такую же имитацию деятельности, как все в украинском обществе. Поэтому отмена Виктором Януковичем военных парадов выглядела вполне закономерным результатом этой общественной деградации. Янукович, который назначал министрами обороны россиян и стремился сделать все возможное для уничтожения украинского военного потенциала, не нуждался ни в каких атрибутах государственности, которые могли бы вызвать раздражение в Москве, придатком которой он искренне считал Украину.

Отрезвление произошло только после нападения России на Украину, оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. Все первые дни после начала агрессии украинцы с ужасом наблюдали за беспомощностью собственного государства и - что самое главное - беспомощностью и растерянностью собственных Вооруженных сил, которым противостояла отлаженная, хорошо финансируемая и давно готовившаяся к нападению военная машина жестокого и подлого врага. Но что пенять на врага, если сам ты слаб и глуп?

Именно поэтому только беспрецедентные усилия украинского общества, которых оккупант явно не ожидал, смогли остановить агрессию Москвы. И с этого момента можно говорить о возрождении украинской армии и о возрождении украинского уважения к Вооруженным силам страны. Именно поэтому парады стали не столько даже демонстрацией военной мощи, сколько демонстрацией того, что новая армия у нас есть. И что она пользуется общественной поддержкой. Это элемент и уважения, и самоуважения. Потому что, как писал поэт - известны исходы парадов, но исход войны во многом от наличия осознания роли и важности армии очень даже зависит.

Пока что неясно, какими именно мотивами руководствовался Владимир Зеленский, когда принимал решение об отмене парада - потому что тезисы об экономии средств и о готовности распределить расходы на парад между военными не выдерживают никакой критики на фоне готовности нового президента тратить деньги на совсем уж бессмысленные и ненужные вещи вроде переезда Офиса Главы государства с Банковой.

Возможно, главным мотивом были предвыборные соображения и стремление Зеленского побороться с "Оппозиционной платформой" за пророссийский электорат - раз уж не получается остановить войну, встретиться с Путиным или снизить тарифы, так хоть так.

Может быть, Зеленский таким образом пытается дистанцироваться от своего предшественника Петра Порошенко, основным политическим вектором которого - от декларирования европейской интеграции до назначений в Минскую группу - ему приходится следовать. Но самое главное - этим своим решением Зеленский в очередной раз продемонстрировал непонимание страны, Президентом которой он работает, неготовность просчитать реакцию наиболее активной части населения.

Своим решением Зеленский - как и во времена Януковича - придал особый смысл самому Дню Независимости как дню, в который сознательные граждане вынуждены дистанцироваться от "бессознательной власти", дню, который не объединяет, а разделяет власть и граждан. Особый смысл теперь - это готовность граждан выразить уважение собственным солдатам в ситуации, когда власти такое уважение не нужно, когда она считает, что лучше деньгами, чем почетом.

И это сознательное или скорее даже бессознательное провоцирование общественного недовольства в буквальном смысле на пустом месте, когда его можно было бы легко избежать - еще одно напоминание о тех вызовах, с которыми столкнулась Украина после избрания Владимира Зеленского Президентом страны.

В нашей ситуации никто теперь не знает, чем же закончится парад - не то что война.

Виталий Портников bykvu.com