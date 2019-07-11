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Активист заставил власти изменить дорожный знак «Милиция» на «Міліцыя»

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  • 11.07.2019, 15:57
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Игорь Случак поставил на место власти в Барановичах.

Дорожные знаки должны выглядеть так, как предусмотрено сертификатами СТБ и правилами дорожного движения. В частности, на знаке 6.12.1 должно быть написано «Міліцыя», пишет nn.by.

Юрист и известный активист из Гомеля Игорь Случак заметил на улице Ленина в Барановичах знак с удивительной надписью «Милиция». Он написал обращение в местный горисполком.

До 16 июля «милиция» будет демонтирована. На его месте появится «міліцыя», отчитались местные власти.


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