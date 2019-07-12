Киноэксперт: Высадка NASA на Луне не могла быть голливудским фейком 4 12.07.2019, 22:18

1,578

Теория заговора гласит, что астронавтов не было на Луне.

Она гласит, что видеосъемку высадки на земной спутник подделали в Голливуде. В конце 2018-го глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин даже заявил, что собирается проверить, действительно ли NASA было на Луне, сообщает «Новое время».

Руководителя российской космической госкорпорации опередил киноэксперт из Университета Хартфордшир Ховард Берри, который опубликовал колонку на The Conversation с объяснениями, почему видео NASA с Луны — подлинное.

Во-первых, глава программы монтажа в Университете Хартфордшира объясняет, что видео на Луне записывали на специальную SSTV-камеру, которая снимает 10 кадров в секунду. Для замедленной съемки, которая потенциально могла бы имитировать эффект гравитации на Луне, операторам понадобилась бы камера, которая может снимать гораздо больше кадров в секунду.

Кроме этого, даже если бы создатели видео решили замедлить его на монтаже — у них бы ничего не получилось. Дело в том, что обычные магнитные диски, на которые записывали видео в то время, могли вместить всего 30 секунд записи для проигрывания 90 секунд замедленной съемки. Ну, а для записи 143 минут в замедленной съемке (столько длилось видео Аполлон 11), камера на Луне должна была снять 47 минут прямой трансляции, что было просто невозможным в то время.

Во-вторых, аргумент о том, что якобы фейковую высадку на Луну сняли с помощью кинокамеры, которая записывает 24 кадра в секунду, а потом замедлили это видео — также не выдерживает критики.

Ховард Берри пишет, что для киносъемки одного такого ролика понадобились бы километры пленки. Учитывая монтажные склейки, передачу негативов, пыль и царапины, которые появились бы в процессе работы над роликом — съемку на кинокамеру можно было бы легко определить сразу же после того, как ее показали по телевизору в 1969-м.

Ну и в-третьих, «опровержения» вроде тех, что на видео американский флаг развевается по ветру, чего не может быть в условиях отсутствия атмосферы на Луне, объяснить еще легче: флаг действительно немного двигался, но не из-за ветра, а из-за гравитации.