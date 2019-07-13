Ученые: Сахара раньше была морем с гигантскими существами на планете 2 13.07.2019, 8:21

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В части Африки, где сейчас один песок, когда-то был огромный водоем глубиной 50 метров.

Гигантские сомы и морские змеи когда-то жили в части планеты Земля, которая сегодня известна под названием пустыня Сахара.

Об этом говорится в новом исследовании, которое содержит первые реконструкции вымерших морских видов древнего Транссахарского моря, передает comments.ua со ссылкой на The Guardian.

Так, в части Африки, где сейчас один песок, когда-то был огромный водоем глубиной 50 метров.

Он покрывал три тысячи квадратных километров суши. Теперь там расположена крупнейшая в мире пустыня.

Морской осадок, который остался до наших времен, заполнен окаменевшими остатками. Они помогли ученым воссоздать облик местности, наполненной жизнью.

Примерно 50-100 млн лет назад северная часть Мали "имела вид современного Пуэрто-Рико", - утверждает палеонтолог Маурин О'Лири, которая возглавила исследование.

Солнце светило на одни из первых видов мангровых деревьев, а моллюски заселяли морское дно. Исследования также формально дало названия геологическим единицам, буквально впервые поместив регион на геологическую карту. В нем описано, как море в Сахаре существовало на протяжении 50 млн лет своего существования.

По словам О'Лири, в нем жило 1,6 млн сомов, 12,3 млн морских змей и 1,2 млн пикнодонтов (древний вид позвоночных рыб). Оценив останки этих существ, ученые пришли к выводу, что в период позднего Мелового периода и в начале Палеогена сахарские существа отличались гигантизмом.

Эволюционные биологи уже давно обсуждают феномен так называемого островного гигантизма, когда виды с гигантскими телами живут на маленьких островах. Это можно объяснить достаточно большими запасами ресурсов или же отсутствием хищников.

"Мы допустили, что достоверно островной гигантизм мог перейти на острова с воды. Если существует море с течением, которое заходит на континент и выходят из него, возможно оно оставляет позади "карманы" воды. А в них возникают новые переменные, способные влиять на размер тела", – сказала О'Лири.