Гравитационные аномалии: места, в которых закон Ньютона не работает 1 13.07.2019, 20:57

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Восемь мест планеты, где зачем-то отключили гравитацию.

Планета Земля живет по закону всемирного тяготения, который открыл сэр Исаак Ньютон. Но есть гравитационные аномалии, где этот закон не работает: там заглушенный автомобиль сам едет в гору, водопад вопреки логике течет вверх, а многотонный валун держится на вершине скалы под нереальным наклоном, качается, но не падает вниз, пишет сайт telegraf.com.ua.

"Обратный" водопад в Англии

Этот водопад недалеко от города Хейфилда бьет прямо в небо и тем самым немного напоминает фонтан. Секрет "водопада наоборот" в ветре: его мощные порывы подхватывают стремящуюся вниз воду и направляют поток в противоположную сторону. При нормальном течении воды высота водопада составляет 24 м. Откуда здесь такой сильный ветер, который способен справиться с внушительной тяжестью воды?

Дом тайн в США, штат Орегон

В глубоком лесу стоит покосившаяся избушка, построенная на мистической Орегонской воронке. Коренные американцы называли этот район запретной землей — местом, которое следует избегать.

Считается, что здесь действует некое сферическое силовое поле, половина которого выше уровня земли, а половина — ниже. От этого люди по-другому ощущают реальность. По полу ходить просто невозможно — нужно обязательно цепляться за стены или шесты, иначе сносит, как при корабельной качке.

А вот метла, наоборот, стоит как вкопанная. Можно переставить ее в любое место в доме, но от этого ничего не изменится — она будет стоять. В этом таинственном месте мячики катятся вверх по абсолютно прямой поверхности. Надувательство исключено: многие туристы брали с собой уровень для измерения наклона.

Дорога у подножия горы Арагац в Армении

На границе Армении и Турции находится гора, которая поражает воображение. К ней ежегодно приезжают тысячи путешественников, чтобы стать свидетелями необычного антигравитационного явления. Если заглушить машину внизу, то автомобиль сам покатится в гору. Дополняет картину река, которая находится рядом, — она также течет вверх. Многие из тех, кто там побывал, говорят, что подниматься было легче, чем спускаться.

Плотина Гувера в США, штат Невада

Поднявшись на дамбу высотой 221 м, можно провести эксперимент: попробовать вылить воду из бутылки. Жидкость не польется вниз, как это обычно бывает, а мгновенно улетит вверх. То же самое будет, если попробовать сбросить с высоты какой-нибудь легкий предмет, — его стремительно утянет в небо мощнейшим потоком воздуха.

Башня Дьявола, США, штат Вайоминг

Расположилась Башня Дьявола посреди совершенно плоских Великих Равнин и представляет собой монолит вулканического происхождения. Идеально правильная форма и размер делают это возникшее ниоткуда горное формирование главной достопримечательностью штата Вайоминг и желаемой добычей для альпинистов. Кажется невероятным, что альпинисты, которые поднимаются на высоту до 8 тыс. м, не могут покорить Башню Дьявола. Ее высота всего 386 м, но из-за отвесных стен взобраться на нее практически невозможно. И еще труднее спуститься обратно.

Загадочная дорога в Южной Корее

Пустые бутылки и банки, оставленные на этой дороге на острове Чеджу, будут послушно скользить в гору — это туристы не раз проверяли. А находчивые власти страны быстро сделали это место привлекательным для туристов и даже поставили табличку, указывающую, откуда начинается гравитационная аномалия.

Золотой валун в Мьянме

Покрытый сусальным золотом камень, кажется, в любую секунду готов сорваться вниз, но стоит на месте уже 2 500 лет. Высота валуна вместе с построенной на нем пагодой — около 15 м. По преданию, камень держится на волоске Будды, который замурован внутри. Валун не закреплен, и его может расшатать каждый, но за все время существования даже стихии не смогли сбросить его с горы. Говорят, что только женщина может сделать это. Поэтому женщинам касаться святыни запрещено.

Камень Даваско в Аргентине

А этот огромный валун проиграл борьбу с гравитацией. Камень весом более 300 тонн висел на краю скалы несколько тысячелетий, но слегка покачивался. Местные жители проверяли это — подкладывали стеклянные бутылки к основанию, и они лопались.

29 февраля 1912 года камень Даваско вдруг сорвался с обрыва. Это было настоящее потрясение для местных жителей. И спустя 95 лет горожане восстановили величественный камень — поставили пластиковую копию в том же месте. Ее вес намного меньше — около 9 тонн, и она жестко закреплена на скале.