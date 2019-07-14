«Чудеса» деноминации: как белоруска нашла в рюкзаке 6 тысяч рублей 14.07.2019, 8:30

История о том, как людей оставили с «печеньками».

О том, во что превратились прежние шесть тысяч рублей, изданию kurjer.info рассказала журналистка Виктория Капская:

- На днях нашла в своем рюкзаке 6000 рублей. К сожалению, старых, а не новых. Сразу подумала: «Блин, чего раньше их не потратила?».

А потом задумалась: «Можно ли в Слуцке поменять старые деньги на новые?» Нашли у нас на сайте kurjer.info, что да — можно. Решила проверить на личном опыте. Взяла с собой 6000 рублей и пошла в «Белагропромбанк».

В банке немного затормозила. Не понимала, какой пункт выбрать на терминале электронной очереди: «Валютно-обменные операции», «Денежные переводы», «Операции с ценными бумагами» или другое. Выбрала первое.

Стояла и немного смущалась, что пришла в банк ради 60 копеек. Но было любопытно, как отреагирует сотрудница банка и какие документы потребует. И знаете, наверное, это была самая быстрая операция в банке в моей жизни. Одну-две минуты я ждала свою очередь и одну минуту, пока меня обслужит девушка.

Никаких документов у меня не потребовали. Я дала ей две купюры — 5000 рублей и 1000 рублей. Она их проверила и дала мне три монеты. И меня, и девушку, судя по ее улыбке, эта ситуация повеселила.

На новые деньги купила семь печенек «Злата».

Личный опыт. Как я дома нашла 6 000 рублей и что на них купила

Хотя, мне кажется, три года назад, в 2016-м, на старые 6000 рублей я могла купить больше, чем на нынешние 60 копеек.

Если вы нашли старые деньги, их еще можно поменять до конца этого года во всех банках. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года — в кассах Нацбанка. А уже с 1 января 2022 года обмена старых денег не будет.