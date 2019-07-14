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Видеофакт: Протестующие в Москве встретили пропагандистов НТВ

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  • 14.07.2019, 18:05
  • 4,864
ФОто: svoboda.org

В России требуют допустить к выборам независимых кандидатов.

В Москве сегодня проходит акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу, которые состоятся 8 сентября. Российская оппозиция заявляет, что ее представителям отказывают в регистрации незаконно.

В Twitter «Медузы» появилось видео, на котором протестующие встречают пропагандистов из НТВ.


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