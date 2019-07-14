Видеофакт: Протестующие в Москве встретили пропагандистов НТВ 1 14.07.2019, 18:05

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ФОто: svoboda.org

В России требуют допустить к выборам независимых кандидатов.

В Москве сегодня проходит акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу, которые состоятся 8 сентября. Российская оппозиция заявляет, что ее представителям отказывают в регистрации незаконно.

В Twitter «Медузы» появилось видео, на котором протестующие встречают пропагандистов из НТВ.