Белорусский БАТЭ победил чемпиона Польши - 2:1 7 17.07.2019, 22:49

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Борисовчане прошли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

В Гливице завершился ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между польским «Пястом» и белорусским БАТЭ. Белорусы победили чемпионов Польши со счетом 2:1.

Отметим, на трибунах стадиона в Гливице можно было заметить бело-красно-белые флаги.

«Пяст» — БАТЭ — 1:2

ПЯСТ: Плах — Петровски (к), Червиньски, Корун, Киркесков — Кончковски (Бадиа, 83), Дзичек, Хейтели, Валенсия, Феликс (Акино, 90) — Пажишек.

Запасные: Шматула, Голубек, Гук, Моква, Соколовски.

БАТЭ: Чичкан — Риос, Волков, Симович, Филипович — Бага, Яблонский, Березкин (Мукам, 75), Стасевич (к) — Скавыш, Туоминен (Милич, 57).

Запасные: Свирский, Йонассен, Бессмертный, Мухамедов, Виллюмссон.

ГОЛЫ: 1:0 — Червиньски (21, пас — Валенсия). 1:1 — Мукам (82, с пенальти за снос Милича). 1:2 — Волков (87, пас — Стасевич).

Предупреждения: Яблонский (32), Плах (82).

Напомним, в первой встрече команды разошлись миром — 1:1.

Во 2-м раунде Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с норвежским «Русенборгом».