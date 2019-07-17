Белорусский БАТЭ победил чемпиона Польши - 2:1

Белорусский БАТЭ победил чемпиона Польши - 2:17
- 17.07.2019, 22:49
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Борисовчане прошли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.
В Гливице завершился ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между польским «Пястом» и белорусским БАТЭ. Белорусы победили чемпионов Польши со счетом 2:1.
Отметим, на трибунах стадиона в Гливице можно было заметить бело-красно-белые флаги.
«Пяст» — БАТЭ — 1:2
ПЯСТ: Плах — Петровски (к), Червиньски, Корун, Киркесков — Кончковски (Бадиа, 83), Дзичек, Хейтели, Валенсия, Феликс (Акино, 90) — Пажишек.
Запасные: Шматула, Голубек, Гук, Моква, Соколовски.
БАТЭ: Чичкан — Риос, Волков, Симович, Филипович — Бага, Яблонский, Березкин (Мукам, 75), Стасевич (к) — Скавыш, Туоминен (Милич, 57).
Запасные: Свирский, Йонассен, Бессмертный, Мухамедов, Виллюмссон.
ГОЛЫ: 1:0 — Червиньски (21, пас — Валенсия). 1:1 — Мукам (82, с пенальти за снос Милича). 1:2 — Волков (87, пас — Стасевич).
Предупреждения: Яблонский (32), Плах (82).
Напомним, в первой встрече команды разошлись миром — 1:1.
Во 2-м раунде Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с норвежским «Русенборгом».