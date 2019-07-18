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Фотофакт: В магазинах «Остров чистоты» появился алкогольный отдел

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  • 18.07.2019, 11:57
  • 4,726
Иллюстрационное фото

Белорус зашел в магазин бытовой химии и косметики и остолбенел.

«Зашел в магазин за стиральным порошком и остолбенел», – сообщил читатель «Салідарнасці», приложив фотографию из одного из минских дискаунтеров.

В магазине читателю рассказали, что отдел с алкогольной продукцией появился у них недавно. Цены ему показались там более низкими, чем в находящейся рядом продовольственной точке.

В размещенных в сети объявлениях о вакансиях в «Острове чистоты» сообщается: «Мы постоянно развиваемся и сейчас выходим на новый рынок, расширяя свой ассортимент продовольственной группой товаров и алкогольной продукцией».

Дискаунтеры «Остров чистоты» известны как точки продажи бытовой химии и косметики. Сеть насчитывает более чем 550 магазинов по всей стране.


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