Фотофакт: В магазинах «Остров чистоты» появился алкогольный отдел 15 18.07.2019, 11:57

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Иллюстрационное фото

Белорус зашел в магазин бытовой химии и косметики и остолбенел.

«Зашел в магазин за стиральным порошком и остолбенел», – сообщил читатель «Салідарнасці», приложив фотографию из одного из минских дискаунтеров.

В магазине читателю рассказали, что отдел с алкогольной продукцией появился у них недавно. Цены ему показались там более низкими, чем в находящейся рядом продовольственной точке.

В размещенных в сети объявлениях о вакансиях в «Острове чистоты» сообщается: «Мы постоянно развиваемся и сейчас выходим на новый рынок, расширяя свой ассортимент продовольственной группой товаров и алкогольной продукцией».

Дискаунтеры «Остров чистоты» известны как точки продажи бытовой химии и косметики. Сеть насчитывает более чем 550 магазинов по всей стране.