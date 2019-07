Авгиевы конюшни Ветковского района 1 Блогер NEXTA

18.07.2019, 14:12

2,130

Show must go on, как говорится.

Лукашенко - не царь Авгий, а коровники - не конюшни, но жители Ветковского района Гомельской области уже примеряют на себя роль Геракла, готовясь повторить его шестой подвиг: главный специалист по обоср..ным коровам собирается лично заглянуть к ним в гости и проверить уровень занавоженности молочно-товарных ферм и ржавости старых тракторов и комбайнов.

По этой причине сегодня, 18 июля, в районе был объявлен полный аврал. Несчастным селянам вопреки Трудовому кодексу ввели 12-часовой рабочий день - хорошо хоть с перерывом на обед.

Есть неофициальная информация, что в рамках гастролей пожилого усатого клоуна по Гомельщине он может заглянуть и в Жлобинский район, а в частности - в поселок Стрешин. Если не передумает - цирк будет ещё тот, а обоср...нным рискуют стать не только коровы. Show must go on, как говорится.

Блогер NEXTA, Telegram