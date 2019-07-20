В Киеве проходит акция к годовщине убийства Шеремета 1 20.07.2019, 9:22

Павел Шеремет

Три года без ответа.

В Киеве проводят акцию памяти «Кто убил Павла? Три года без ответа» по случаю третьей годовщины убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Громадське.

Участники акции требуют ускорения расследования его убийства у власти.

Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева выразила ожидания, что новый парламент уволит министра внутренних дел, председателя Нацполиции и генпрокурора, потому что «недопустимо, когда такие преступления не раскрывают за три года».

Напомним, что 20 июля исполнилось три года со дня гибели Павла Шеремета. Следователи до сих пор не сообщили о подозрении причастным к убийству журналиста.

Известный журналист и один из руководителей Украинской правды Павел Шеремет был убит в Киеве20 июля 2016 года. Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.

В МВД Украины заявили, что наиболее вероятным является российский след в убийстве журналиста.

Нацполиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета по соображениям безопасности.