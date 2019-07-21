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Выборы в Украине: «Слуга народа» заявляет о победе на всех мажоритарных округах Киева

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  • 21.07.2019, 20:58

Также они уверены в победе еще в двух округах в области.

В Украине всех округах в городе Киеве победили кандидаты от президентской партии "Слуга народа". Об этом в штабе партии сообщили на пресс-конференции после объявления результатов экзит-полов, сообщает zn.ua.

"Во всех 13 округах Киева побеждают кандидаты от "Слуги народа". Также по двум "специфических" округах Киевской области лидируют кандидаты от партии, это Александр Дубинский и Ольга Василевская", - заявил гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

По данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий. Таким образом рейтинг партий сложился следующим образом: "Слуга народа" - 43.9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11.5%, "Европейская солидарность" - 8.9%, "Батькивщина" - 7.6%, "Голос" - 6.3%.


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