Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко 10 Дмитрий Растаев

22.07.2019, 10:22

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Дмитрий Растаев

Не забывайте в своем властоугодническом пылу, что было сказано в Библии.

В этом году наши западные соседи отмечают печальную годовщину: 35 лет назад был убит ксендз Ежи Попелушко, известный всей Польше благодаря своим проповедям, в которых он обличал коммунистический режим и побуждал людей к нравственной действенности.

Спецслужбы пытались заставить его замолчать, запугать, фабриковали против него уголовные дела, арестовывали – но ничто не могло сломить отважного пастыря.

13 октября 1984 года близ Гданьска ему даже была подстроена автомобильная авария, но проповеднику удалось избежать гибели. Тогда режим пошtл на крайние меры: 19 октября неугодного ксёндза похитили и забили до смерти три офицера службы безопасности МВД.

Ежи Попелушко был таким священником, благодаря которым люди все еще хранят в душе огонек веры. Как не хватает сегодня таких священников в наших церквях!

Православная традиция диктует, что «вся власть от Бога». Тем не менее, среди ее пастырей во все времена находились те, кто смел возвышать голос против неправедных властителей. Это и бесстрашный митрополит Филипп, не боявшийся обличать самого Иоанна Грозного, и легендарный протопоп Аввакум, давший почин целому движению сопротивления, и патриарх Тихон, в январе 1918 года воззвавший к большевикам: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы!», и тысячи простых священников, взошедших на голгофу ГУЛАГА.

В наше время, пресыщенное яхтами и мерседесами, желающих идти на голгофу что-то не наблюдается. Православное воинство, не сокрушенное пытками и гонениями, не смогло устоять перед соблазном комфортной жизни, проходящей под уютное тиканье швейцарских часов.

Вот давеча на Валааме принимали важных гостей, водили их по обителям и скитам, подводили к святым мощам. И ни один из почтенных клириков, ни один из благообразных старцев не смутился в сердце своем и не задался резонным вопросом: «А кого принимаем-то, отцы?».

Словно не было ни Крыма, ни Донбасса, ни сбитого Боинга-777…

Церковь вообще являет чудеса всепрощения, когда дело касается власть предержащих. Это в рядовых верников она готова метать громы и молнии по самым ничтожным поводам. К власть предержащим же, какими бы драконами они ни были, церковь походит с выражением томного благолепия на святотеческом фейсе.

Особенно смирным характером отличается белорусская церковь. Она молчала в 2006 и 2010 годах, когда людей бросали в автозаки и каталажки. Она не обронила ни слова, когда в стране исчезали оппозиционные политики. Ей нет никакого дела до развязанной сегодня «войны с молодежью», хотя именно церковь могла бы стать веской поддержкой для «Матерей-328».

Да что там матери и политики! Даже во время позорного крестоповала в Куропатах, когда возмущение выразили все христианские конфессии, БПЦ только и сумела, что выдавить из себя, что не все, мол, пока ясно, давайте дождемся ответа властей – может, они хотят поставить «красивые кресты».

Что бы ни делала эта власть, в какие адские тернии не гоняла бы народ, БПЦ скромно отмалчивается в сторонке. Но зато её бурно пробивает на бла-бла, когда это нужно властям. Стоило независимым СМИ покритиковать президента за некомпетентность – и у него тут же нашлись заступники в камилавках. «Это попытка поссорить церковь и государство, верующих и атеистов, подставить президента!» Ну, разумеется, кто ещё встанет грудью за «православного атеиста», как не православный поп?

Казалось бы, устами церкви должны глаголить правда и трезвомудрие, церковь должна, если не осуждать («Не судите, да не судимы будете»), то хотя бы вразумлять эту власть, погрязшую в невежестве и косномыслии. Но вместо этого она смотрит сквозь пальцы на её выкрутасы, подобострастным молчанием или наоборот услужливым словоструем, по сути, оправдывая творимые ею фокусы.

Это, конечно, трогательно, что вы так рьяно топите за эту власть, но только не удивляйтесь потом и не жалуйтесь, что пустеют ваши священные курильни. Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко. Ваш опиум отсырел и шибает плесенью – в таком виде народу он неинтересен. Не забывайте в своем властоугодническом пылу, что было сказано в Библии про мерзость запустения – этот колокол вот-вот зазвонит и по вам.

Дмитрий Растаев, «Салiдарнасць»