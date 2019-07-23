Лукашенко подписал новый Трудовой кодекс 17 23.07.2019, 12:19

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Новый кодекс дает нанимателям намного больше оснований для увольнения работников.

В Беларуси отредактировали Трудовой кодекс. Лукашенко сегодня подписал закон об изменениях в этот документ, сообщает пресс-служба диктатора.

Напомним, обсуждать изменения в Трудовой кодекс в «парламенте» начали год назад. А 26 июня этого года «депутаты» приняли во втором чтении законопроект по изменению этого документа. По сравнению с первой версией законопроекта, которую утвердили еще в прошлом году, в нынешней появились некоторые нововведения.

Среди изменений — нанимателям разрешили временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года.

«Кроме того, в Трудовом кодексе закреплены нормы, предусматривающие, что материальная ответственность будет наступать одинаково и для тех, кто работает по контракту, и для тех, кто по трудовому договору», — уточняют в пресс-службе диктатора.

Новый Трудовой кодекс дает нанимателям намного больше оснований для увольнения работников. Эти нормы взяты из скандальных декретов Лукашенко №29 и №5 (о трудовой дисциплине и о требованиях к руководящим кадрам).

«В новом Трудовом кодексе предлагается поправка, наделяющая работодателей правом на увольнение работника по своей инициативе в связи с «грубым, однократным нарушением исполнительской либо трудовой дисциплины».

Напомню, действующие нормы Трудового кодекса допускают подобное только в случае систематических нарушений. То есть, сейчас нужно иметь нарушение и допустить его в течение года вновь. А теперь будут увольнять за разовое, пускай даже «грубое», нарушение», - прокомментировал сайту Charter97.org нормы нового Трудового кодекса правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко.

Новый Трудовой кодекс также закрепляет созданную в Беларуси при Лукашенко контрактную систему: ей посвящена отдельная глава.

Изменения вступят в силу через полгода после официального опубликования документа.