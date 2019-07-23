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БАТЭ подписал контракт с вратарем сборной Беларуси

  • 23.07.2019, 15:43
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СЕРГЕЙ ЧЕРНИК

Борисовский клуб остро нуждался в подписании опытного голкипера.

По информации nn.by, борисовский БАТЭ подписал контракт с вратарем Сергеем Черником.

После травмы основного вратаря Дениса Щербицкого у чемпионов Беларуси возникла необходимость в подписании опытного игрока, выбор был сделан в пользу Сергея Черника, который в 2014—2016 гг. уже выступал за БАТЭ.

Этот 31-летний вратарь играл за «Неман» и французский «Нанси», провел 18 матчей за сборную Беларуси.


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