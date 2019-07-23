БАТЭ подписал контракт с вратарем сборной Беларуси
- 23.07.2019, 15:43
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Борисовский клуб остро нуждался в подписании опытного голкипера.
По информации nn.by, борисовский БАТЭ подписал контракт с вратарем Сергеем Черником.
После травмы основного вратаря Дениса Щербицкого у чемпионов Беларуси возникла необходимость в подписании опытного игрока, выбор был сделан в пользу Сергея Черника, который в 2014—2016 гг. уже выступал за БАТЭ.
Этот 31-летний вратарь играл за «Неман» и французский «Нанси», провел 18 матчей за сборную Беларуси.