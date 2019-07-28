Семь причин, почему сарказм является признаком ума по мнению ученых 9 28.07.2019, 15:25

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Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Если вас кто-то упрекает за ваши саркастические шутки, покажите им эту статью.

Еще Альберт Эйнштейн говорил: «Мы все гениальны. Но, если вы будете оценивать рыбу по ее способности карабкаться по деревьям, то она всю жизнь будет считать себя дурой». В обществе уже давно выработались нормы, по которым оцениваются наши интеллектуальные способности. Но часто они ошибочны и в действительности не могут показать, насколько вы умны, пишет BeautyHub.

Так, в социуме часто порицают вас за сарказм, называя его самой низкой формой остроумия, но интересно то, что ученые назвали сарказм одним из признаков высокого интеллекта. Кстати, Оскар Уайльд сделал такие выводы еще в конце XIX века.

Да—да, саркастические люди намного умнее, чем их считают. Согласитесь, для того, чтобы утверждать одно, когда вы на самом деле намекаете на другое, требуется определенное количество ума. К тому же, сарказм означает, что вы способны импровизировать в различных ситуациях, а это не всем под силу. Кстати, чувство юмора не всегда коррелирует с типом личности. Вы можете быть и экстравертом, и интровертом, и при этом обожать сарказм.

Вы можете спросить, какова связь между сарказмом и умом? Сарказм – это высшая степень иронии, способ косвенного выражения мысли по отношению к какому-то предмету. Некоторые лингвисты называют сарказм язвительной насмешкой, едким замечанием, которое выражено в форме шутки. И да, многие люди действительно используют сарказм как форму легкого оскорбления. Однако такие шутки также используются в качестве средства для смягчения критики, сочетая юмор с непредвзятостью.

Последние исследования доказали, что способность использовать сарказм основана на тщательно скоординированной последовательности сложных когнитивных способностей в определенных областях мозга.

«Сарказм связан с нашей способностью понимать психическое состояние других людей. Это не просто лингвистическая форма выражения мысли, но она связанная с социальным познанием», – пишет доктор Шамай-Цори, психолог из Университета Хайфы и Медицинского центра Рамбам в Хайфе, в своих исследованиях.

Исследования Ли Хуанга, Франчески Джино и Адама Галински, опубликованные в журнале Science Direct, также показывают, что части мозга, используемые для выявления сарказма или иронии, также ответственны за интерпретацию языка, восприятие и распознавание эмоций, а также понимании социальных сигналов. Другими словами, это сложные процессы.

Таким образом, саркастичные люди, в некотором смысле думают на шаг впереди других – концепция, поддерживаемая наукой. В одном исследовании электроды были прикреплены к мозгу людей, контролирующих их реакцию в ответ на саркастические и несаркастические высказывания. Было обнаружено, что электрические уровни в мозге усиливались, когда участники теста делились саркастическими заявлениями.

Так о чем это говорит? Сарказм не для простаков. Если вы саркастичны, вы можете быть умнее, чем думаете.

Ниже приведены семь причин, почему саркастичные люди действительно умнее всех.

Они должны думать усерднее

Сарказм требует более сложных мыслительных процессов. Когда вы отвечаете на замечание, которое кто-то делает, несаркастический ответ довольно просто придумать. Мозгу не нужно выполнять акробатические кульбиты, чтобы прийти к прямому ответу на прямой вопрос. Но саркастический ответ требует дополнительного уровня мышления в течение того же периода времени. Каким бы незначительным это ни казалось, это все равно считается упражнением для мозга. Вы рассматриваете ожидаемый ответ в сравнении с тем, что вы действительно чувствуете, и вы объединяете их воедино, чтобы быстро дать ответ, который может быть, как юмористическим, так и загадочным. Вот почему другие не всегда понимают ваш сарказм. Они должны задуматься над темой, чтобы оценить то, что вы хотели сказать вместо того, что вы на самом деле произнесли. И да, не ждите, что каждый сможет разгадать ваши сложные метафоры.

Они умеют читать сигналы и эмоции

Саркастичные люди обладают сверхъестественным умением понимать состояние души и эмоции других людей. Их способность к эмпатии более развита. И это означает, что они могут видеть сквозь дымовую завесу то, кем вы действительно являетесь. Саркастичные люди могут «читать» людей, они более эффективно распознают манипуляторов, которые знают, как вызвать любую эмоцию, которую они пожелают. Обычно такие люди сарказмом реагируют на ложь или глупость, а также могут задействовать свой «черный» юмор, когда знают, что человек что-то скрывает.

Они видят больше возможностей

Сарказм расширяет сознание. Среди множества характеристик, которые исследователи связывают с творчеством, сарказм является одним из самых интересных. Исследователи из Гарварда, Колумбии и Каролины обнаружили, что те, кто давал и получал саркастические комментарии, могли в три раза лучше выполнять творческие тесты. Простое воздействие сарказма показало удивительные преимущества для человека – 75% тех, кто получил саркастический контент во время эксперимента, решили сложную творческую задачу. И только 25% испытуемых, которым показывали реальный контент без подтекстов, смогли выполнить ту же задачу.

Таким образом, сарказм, кажется, способен расширить наш кругозор, дать разуму больше возможности к «нестандартной» генерации идей. Это способ мышления нетипичный для обычного состояния.

Их мозг здоров

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что неспособность некоторых людей выявлять или генерировать саркастические комментарии может объясняться ухудшением или повреждением мозга. Таким образом, ученые уверены и в обратном: мозг людей, которые «генерируют» сарказм, а также улавливают его, абсолютно здоров.

У них отличные лингвистические навыки

Саркастичные люди, как правило, также способны вести длительные и интересные беседы, удерживая при этом внимание других. Они умеют говорить красиво, долго и по существу, а также они отлично усваивают информацию, а затем могут с легкостью передавать ее различными способами.

Они могут мыслить абстрактно

Сарказм способствует концептуализации. Если вам интересно, имеет ли сарказм какую-либо практическую пользу, результаты гарвардских ученых говорят «да». Что действительно связывает сарказм с интеллектом, так это то, что он открывает двери для абстрактного мышления, которое ученые давно называют высшей формой интеллекта. В конце концов, только абстрактное мышление существенно отделяет людей от животных.

Исследователи из Гарварда отмечают, что сарказм может даже принести пользу людям на рабочем месте, где абстрактное мышление часто очень ценно для производительности. Поэтому так много писателей с саркастическим чувством юмора.

Тем не менее, ученые предупреждают: прежде, чем составлять замысловатые речевые обороты, убедитесь, что ваши коллеги понимают сарказм. Исследование показало, что не все восприимчивы к саркастическому юмору, и что это может даже заставить людей чувствовать давление на них. Так что лучше храните саркастические комментарии для своих друзей, которые оценят их по достоинству, и, возможно, вы сохраните благосклонность босса к вам. Но это не точно.

Они эмоционально более стабильны

Одно исследование показало, что при использовании сарказма гнев и другие негативные эмоции уменьшаются. Аналогично, саркастические люди менее подвержены стрессовым ситуациям, их сложно вывести из себя или возбудить у них сильные эмоции. Саркастичные люди, как правило, толстокожие и, как правило, так же хорошо воспринимают сарказм, как шутки, а не булинг или злостные насмешки.