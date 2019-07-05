Как белорусский фермер борется с коррупцией в Минском районе 5.07.2019, 14:27

Пенсионер своими руками облагородил заброшенные земли – а чиновники отнимают у него имущество.

В редакцию сайта Charter97.org обратился 80-летний фермер из Минского района Войткевич Евгений Иванович.

Пенсионер рассказал, как собственными силами расчистил заброшенный участок земли возле болота и как чиновники решили у него все это отнять:

«Уже на протяжении многих лет в Минском районе процветает беззаконие, фальсификация и коррупция. Коррупционеры ничего не боятся, действуют нагло и открыто, их покрывают различные государственные органы Республики Беларусь.

Различные государственные служащие используют свои должностные полномочия в своих интересах, интересах других лиц, покрывают друг друга, в случаях, где необходимо восстановление права не только бездействуют, но и всячески прикрывают правонарушителей.

Мне более 80 лет. На протяжении всей своей жизни я занимаюсь содержанием различных домашних животных. Поэтому когда в 90-е годы начали предоставлять землю для ведения фермерского хозяйства, я сразу обратился в исполком.

В то время у меня было 485 голов различных домашних животных. Мне предлагали хорошие земли около поселков Раков, Смолевичи, но я попросил выделить мне необлагороженный участок.

Чтобы граница участка была ровной, было выделено и некоторое количество пахотной земли, которая примыкала к болотам. Мне пришлось выполнить огромную и очень дорогостоящую работу по облагораживанию выделенного участка. На все виды работ были разработаны проекты, согласованы со всеми необходимыми организациями, проведена даже экспертиза проектов в Управлении государственной вневедомственной экспертизы.

После получения в РИК (районный исполнительный комитет – ред.) лицензии и заключения договора с РИК о выполнении всех работ собственными силами, согласно проекту на бывших болотах были построены водоемы для разведения рыбы, куплена и установлена своя трансформаторная подстанция, построены линии электропередачи, более 1 км дорог, дамбы, срезаны крутые холмы, выполнен огромнейший объем работ по подсыпке заболоченных земель, чтобы можно было их засевать зерновыми или травами для сена.

Так как протекающая через участок речка была очень извилистая, ранее колхоз эту землю около речки на обрабатывал, то мне пришлось выкопать прямой канал шириной 10 м, глубиной 4 м, длиной порядка 500 м, и пустить воду речки по этому прямому руслу, а старое извилистое русло реки засыпать.

Сейчас все это легко и быстро перечисляется, а для практического выполнения этой огромнейшей работы, притом не колхозом или предприятием, а одним человеком, пенсионером, необходимо было не только много времени, но и денежных средств.

Как только были выполнены основные работы, согласно проекту построены водоемы для разведения рыбы, ко мне постоянно начали приезжать неизвестные мне люди. Под разными предлогами они настаивали на переоформлении озер и части земли на них. Убеждали меня, что если я не соглашусь, то все равно у меня озера отнимут, никакие затраты мне не вернут и никому я ничего доказать не смогу.

Было много различных случаев, когда уничтожали моих животных, наносили вред моему имуществу, нарушали мои законные права, однако мои обращения в правоохранительные органы, суд и не только не дали никаких результатов.

Но самым ярким случаем беззакония и полной коррумпированности является то, что руководство РИК 26 февраля 2010 г. издало незаконное решение №929 об изъятии у меня всей земли, нарушив тем самым буквально все процедурные нормы и правила при принятии таких решений.

Земельный участок мне был выделен на законных основаниях решением Минского РИК для ведения фермерского хозяйства. Я занимался и занимаюсь исключительно сельским хозяйством, своевременно оплачиваю налоги.

Однако выяснилось, что 26 февраля 2010 г. Минский РИК издал решение о прекращении мною права пожизненного наследуемого владения выделенным мне участком.

О данном решении я ничего не знал, экземпляр данного решения до сих пор не имею на руках, хотя обращался с этим вопросом с Минский РИК. В течение 9 лет после вынесения решения я находился на выделенной мне территории и занимался сельским хозяйством. Сейчас меня выселяют с данного участка, мое имущество уничтожают и вывозят, ссылаясь на решение Минского РИК 2010 года.

Куда я только не обращался: и в Минский РИК, и в Минский облисполком, и в милицию, и в прокуратуру, и в суды, и в администрацию Лукашенко, но никто не хочет заниматься этим делом, везде мне дают одни только отписки, законность никто не соблюдает.

Может быть, получив народную огласку, мое дело как-то решится и компетентные на то органы наконец-то расследуют этот вопрос.

Я привел в порядок территорию, которая никогда никому не была нужна, вложил туда огромные трудовые и денежные затраты, а теперь несу одни убытки. Я прошел десятки судов, где, чтобы отстоять законность оплачивал и госпошлину, но ни один суд не разобрался независимо с данным вопросом. Кругом одна коррупция. Все друг друга покрывают. Нигде не добиться справедливости.

Может возникнуть вопрос для чего это все? После неизвестного мне изъятия земли начали передавать мои пахотные земли коммерсантам. Так, 17 октября 2011 г. коммерсант Борбосов С.Н. привез бульдозер Т-130 из Логойского ПМК мелиорации и начал срезать верхний слой земли, где росла еще не сжатая моя гречка.

Потом он построил на этом моем пахотном участке очень большой цех, как он говорил, по переработке химикатов. Характерно, что мне раньше не разрешили там построить дом, ссылаясь на близко расположенную речку, а ему разрешили построить химический цех. Во время сильного ветра и скопившегося на крыше снега этот цех был разрушен. Строительные материалы от сломанного цеха он убрал, остались и сейчас стоят только большие ж/б фундаменты.

Во-первых, возникает вопрос о том, как земли сельскохозяйственного назначения были переданы для целей, не связанных с сельским хозяйством. Коммерсант приезжал не один, а с одним из государственных работников. При мне обсуждали, какую еще часть земли хотелось бы взять Борбосову.

Коммерсант рассказывал мне, что у него все договорено в Минском РИК, что меня выселят отсюда и я ничего не докажу. Рассказывал, как одному из действующих лиц помогал с материалами для строительства дома.

На данный момент Борбосов на участке не появляется, видимо боится ответственности, участок зарос травой и деревьями, до этого никому дела нет.

25 апреля 2019 года ко мне в фермерское хозяйство приехали люди и стали вывозить мое имущество. Мое имущество без окончания разбирательств, без моего согласия не только вывозят в неизвестном мне направлении, но и уничтожают на моих глазах.

Никакой описи не велось, до сих пор я не знаю что произошло с моим имуществом. Мое имущество просто украли. Может, вывезли к себе по дворам, может, сдали в металлолом, может, продали. Я вызывал милицию, но они ничего сделать не могут, только лишь удерживают меня, чтобы я не мог защитить мое имущество.

У меня уже был случай, когда я безвозмездно передал ЖКХ Боровлян трактор на временные работы. Позже выяснилось, что директор ЖКХ Балюк продал за наличный расчет мой трактор. Возбудили уголовное дело, но его никак не передавали в суд. На данный момент мне не вернули ни трактор, ни деньги.

30 апреля 2019 года мой действующий автокран ЗИЛ-130 порезали газосваркой по частям и вывезли. Я покупал данный кран, у меня есть на него все документы. Если бы кран отбуксировали на платную стоянку, то я бы хоть смог его обратно забрать, а так мой кран просто уничтожили. В момент уничтожения моего имущества на месте присутствовали 2 бригады милиции, которые никак не смогли остановить уничтожение моего имущества и защитить мою собственность.

30 апреля 2019 года участковый принял мое заявление по факту уничтожения имущества, но уже июль – а я вообще никакого ответа еще не получил. На территории хозяйства находится еще огромное количество купленного мной имущества, которое будет в дальнейшем вывозиться, портиться, уничтожаться.

У меня есть несколько десятков новых плит перекрытия, а также стеновых панелей, которые я покупал и которые в ближайшие дни будут не вывезены, а переколоты специальной машиной и превращены в строймусор. Я ничего не могу сделать. Я столько безвозмездно помогал местным органам. Только недавно мне вернули бульдозер, который я безвозмездно дал для работы ЖКХ Острошицкого городка, они пользовались им более 2 лет, не говоря уже о других случаях.

Может быть, получив народную огласку, я смогу добиться законности в этой стране. Иначе – как жить в Республике Беларусь, если права и свободы граждан не соблюдаются, суды выносят свои решения основываясь на словах, а не на достоверных доказательствах, органы местного управления и самоуправления имеют право издавать задним числом ничтожные документы и использовать их?

Что же это получается, что гражданин Республики Беларусь никак не защищен законом?

В любой момент любой гражданин может получить судебный иск, в котором будет сказано, что несколько лет тому назад у вас изъята квартира, машина, участок и его выселят, а имущество изымут?

Чиновники воруют сотнями тысяч долларов, в коррупции повязла вся страна. А я взял заброшенные земли, привел их в порядок, затратил огромные трудовые и денежные средства и теперь еще стал виновен и должен. Прошу опубликовать мое письмо – возможно, тогда правоохранительные органы начнут свою работу».