Генсек НАТО: Прогресс в переговорах с Россией о ДРСМД отсутствует 1 5.07.2019, 18:29

Вероятность решения проблемы снижается день ото дня.

НАТО и Россия не добились существенного прогресса в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на переговорах, которые состоялись в пятницу в штаб-квартире Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Голос Америки».

США намерены выйти из соглашения 2 августа в случае, если Россия все-таки не согласится ликвидировать свои новые ракеты средней дальности, произведенные, по мнению НАТО, в нарушение ДРСМД. В Вашингтоне выход из договора объясняют необходимостью разработки своих собственных ракет для сдерживания Москвы.

Власти России настаивают на том, что страна полностью соблюдает условия соглашения, подписанного в 1987 году президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым.

«Мы не увидели никаких признаков прорыва», - сказал Столтенберг в беседе с журналистами после заседания Совета Россия-НАТО, во время которого представители обеих сторон за закрытыми дверями обсудили будущее ДРСМД.

По словам генсека НАТО, вероятность решения проблемы «снижается день ото дня», однако Альянс, по его словам, не отказывается от попыток убедить Москву в необходимости ликвидации крылатых ракет наземного базирования типа SSC-8. Эти ракеты были произведены в нарушение требований ДРСМД.