Вице-премьер РФ: Ценa на газ для Беларуси будет обсуждаться после переговоров об «интеграции» 13 8.07.2019, 19:01

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Дмитрий Козак заявил, что переговоры об «интеграции» уже идут.

Россия и Беларусь пока не начинали обсуждать цены на газ с 2020 года, сначала должен быть решен вопрос об углублении «интеграции», заявил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает «Интерфакс».

По его словам, переговоры об «интеграции» уже идут. После их завершения будет понятно, как стороны будут сближать рынки газа и будет ли создан единый или общий рынок газа. Козак выразил надежду, что решение будет выработано в ближайшее время.

3 июля президент Владимир Путин объявил, что обсудит вопросы интеграции с Лукашенко 18 июля в Петербурге.

Москва и Минск в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию «интеграции». Ее возглавили руководители экономических ведомств двух стран Максим Орешкин и Дмитрий Крутой.