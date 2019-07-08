закрыть
8 июля 2019, понедельник, 20:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Вице-премьер РФ: Ценa на газ для Беларуси будет обсуждаться после переговоров об «интеграции»

13
  • 8.07.2019, 19:01
  • 2,316

Дмитрий Козак заявил, что переговоры об «интеграции» уже идут.

Россия и Беларусь пока не начинали обсуждать цены на газ с 2020 года, сначала должен быть решен вопрос об углублении «интеграции», заявил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает «Интерфакс».

По его словам, переговоры об «интеграции» уже идут. После их завершения будет понятно, как стороны будут сближать рынки газа и будет ли создан единый или общий рынок газа. Козак выразил надежду, что решение будет выработано в ближайшее время.

3 июля президент Владимир Путин объявил, что обсудит вопросы интеграции с Лукашенко 18 июля в Петербурге.

Москва и Минск в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию «интеграции». Ее возглавили руководители экономических ведомств двух стран Максим Орешкин и Дмитрий Крутой.


популярное за неделю

Мнение

От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова