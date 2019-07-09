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Лукашенко – об интеграции с РФ: Мы договорились с президентом Путиным

  • 9.07.2019, 12:54

Диктатор встретился с госсекретарем «союзного государства».

Беларусь и Россия должны выстраивать союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании «cоюзного государства». Об этом заявил во вторник Лукашенко, встречаясь с госсекретарем «союзного государства» Григорием Рапотой, сообщает ТАСС.

«Мы договорились с президентом Путиным о том, что не будем ломать договор. Если мы влезем в ломку договора, то вообще все разрушим, что было сделано за это время», — отметил диктатор.

Беларусь и Россия не обсуждают возможность объединения в одно государство, стороны должны идти шаг за шагом в развитии интеграционных процессов, добавил Лукашенко.

«Этого [объединяться в одно государство] сегодня делать не нужно, даже разговаривать на эту тему. Сегодня нет такой необходимости», — сказал Лукашенко.

По его словам, стороны должны идти «шаг за шагом для того, чтобы реализовать положения союзного договора».

«Конечно, есть принципиальные большие вопросы, которые мы решили отразить в программе действий по реализации союзного строительства», — отметил он. Также, продолжил он, есть «вопросы текущие, без решения которых вообще нечего говорить о какой-то интеграции и программах».

По словам Лукашенко, по решению Россельхознадзора запрещены поставки в РФ продукции порядка 80 белорусских предприятий. «Если мы так друг с другом строим отношения, то о какой общей валюте и объединении государств можно говорить. Этого просто быть не должно в отношениях между двумя государствами», — считает он.

По его словам, это касается также обеспечения свободного доступа к госзаказу в России, промышленной кооперации.

«Или налоговый маневр, который подкинули вместо таможенных пошлин, о которых мы договаривались, что их даже в ЕАЭС быть не должно, а не то что в Союзном государстве», — заявил Лукашенко.

Он также констатировал, что уже «фактически истекли сроки по переговорам на поставки природного газа и нефти [в Беларусь] на будущее». «Куча вопросов, которые не решаются. Мы договорились, что, решая стратегические вопросы, мы параллельно будем решать вопросы тактического характера, которые лежат на поверхности и вопиют», — отметил диктатор. «Без решения этих вопросов вообще даже с нашей стороны и разговаривать нечего», — заключил правитель.

Лукашенко отметил, что результатом работы группы пока являются «одни обещания». «Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство обещает, в том числе премьер Медведев, дать команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, — сказал Лукашенко.

«Пообещали — забыли, второй раз пообещали — забыли», — отметил он.

Правитель Беларуси заявил также об отсутствии конкретных результатов в работе белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам интеграции.

«Идет непонятное торможение этих процессов. Уже завтра [17−18 июля] нам встречаться с президентом России в Питере (Санкт-Петербурге) и обсуждать итоги этих переговоров (рабочей группы). А обсуждать нечего на сегодняшний день», — отметил диктатор.

Лукашенко попросил Рапоту взять этот вопрос на контроль, чтобы за несколько дней были получены конкретные результаты работы группы для предметного обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным. «Просто встретится и посидеть друг перед другом, ничего не говоря, наверное, это время уже ушло», — считает Лукашенко.


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