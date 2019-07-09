Валерий Карбалевич: «Праздник» требовал жертв 7 Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

9.07.2019, 14:49

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Когда душа требует праздника, то считать деньги становится неприличным.

«Все эти затянувшиеся праздники напоминают запой. А трезвое утро скоро настанет, только похмелиться нечем».

Из комментариев в социальных сетях

В Беларусь пришла целая череда праздников. Не успели закончиться II Европейские игры, как пришел «день независимости» с обязательным парадом и салютом.

И тут же эстафета перешла к родной деревне А. Лукашенко Александрии, где правитель решил в очередной раз провести грандиозный праздник Купалье, растянувшийся на целых два дня — 6—7 июля. Хоть одна деревня в Беларуси процветает! На очереди традиционный «Славянский базар» в Витебске.

В общем, народ гуляет. С песнями и плясками. Бесконечная «Ода к радости» Бетховена. И чем хуже дела в стране, тем громче музыка играет. Такая своеобразная заместительная терапия.

Но важно обратить внимание, что власть делает праздник для народа, не слишком озаботившись, хочет ли его сам народ. Смысл бесконечного празднования состоит не только в том, чтобы отвлечь людей от повседневных жизненных тягот. Такие масштабные мероприятия, как Европейские игры, парад, салют призваны демонстрировать величие государства, а значит, власти, перед которой народ должен трепетать. В результате чего правящие круги должны получить политические дивиденды.

Но когда душа требует праздника, то считать деньги становится неприличным. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.

Если возвращаться к Европейским играм, то спортивные мероприятия подобного масштаба всегда убыточны. В свое время А. Лукашенко говорил, что игры будут стоить где-то $ 50 миллионов. Но по итогам министр финансов Беларуси Максим Ермолович озвучил другие цифры. На игры пошло 540 миллионов белорусских рублей, в том числе из бюджета — 266 млн рублей, 274 млн — спонсорская помощь, средства от реализации билетов, а также кредиты.

Сколько пошло денег на парад, Купалье и «Славянский базар», власти не сообщают. Зачем травмировать почтенную публику? На этом фоне информация о том, что в автопарке Лукашенко появился новый бронелимузин (Mercedes-Maybach Pullman Guard) за 1,4 миллиона евро, на котором А. Лукашенко появился на Европейских играх, не должна вызывать удивления. Согласно старой белорусской традиции, праздник надо встречать в обновке. В этой связи социальная реклама, призывающая белорусов добросовестно платить налоги, звучит как-то очень двусмысленно.

В том же смысловом ряду, т. е. в парадигме отношений между властью и обществом можно рассматривать разгоревшуюся в последнее время в СМИ дискуссию вокруг «закона об отсрочке» службы в армии. А. Лукашенко в своем выступлении на торжественном собрании ко «дню независимости» обрушился с критикой на тех, кто оспаривает этот закон в «нашей великой мусорке», то есть в интернете. Дескать, как это кто-то смеет критиковать высшую государственную мудрость.

Но чтобы сознательно выполнять гражданский долг в виде службы в Вооруженных силах, в стране должны быть граждане, а не государственные подданные, которых нужно загонять в армию угрозами репрессий. Граждане должны иметь возможность влиять на принятие политических решений, в том числе на упомянутый закон.

Второй момент. Нужен гражданский контроль за армией, она не должна быть похожей на тюрьму, где от безысходности солдаты кончают жизнь самоубийством. На воинскую службу необходимо привлекать стимулами и льготами, а не только страхом наказания.

И, наконец, нужно вернуть термину «патриотизм» его белорусскую основу. Кстати, культ Великой Отечественной войны в том виде, как он интерпретируется на официальном уровне, формирует, скорее, советский патриотизм, а не белорусский. Или, например, чьих патриотов готовит суворовское училище? Призывники в армию должны понимать, что они будут защищать Родину, а не какое-то мифическое Союзное государство (напомню, Беларусь и Россия обсуждают Военную доктрину Союзного государства).

Увы, празднование «дня независимости» закончилось трагически. В ходе салюта погибла женщина и пострадали не менее 10 человек. СМИ уже окрестили эту драму «кровавым салютом». С одной стороны, это можно считать случайностью, аварии происходят во всех странах. Но, с другой стороны, милитаристские демонстрации в центре двухмиллионного города неизбежно влекут за собой риски и угрозы. Сам салют можно считать составной частью парада, и тот, и другой организовывало Министерство обороны.

Причем, как информируют социальные сети, это далеко не первое подобное происшествие. Небольшие инциденты в ходе салюта были в 2012 г., в 2013 году (раненый солдат даже попал в госпиталь), в 2017-м.

Как теперь выясняется, подготовка к салюту происходила с массой нарушений. Министерство обороны уже десять лет покупает фейерверки у российской фирмы-производителя без всякого тендера. По информации очень осведомленного блогера NEXTA, когда начали заряжать пусковые установки, оказалось, что заряды калибра 195 мм в мортиры просто не влезают. В этот момент надо было отменить салют. Но политическое руководство хотело праздника, поэтому военные пренебрегли техникой безопасности. Во время зарядки прибывшие российские специалисты решили просто обрезать оболочку с самих зарядов и уже таким образом запихивать их в мортиры! Праздник требовал жертв. И они случились.

У многих вызвал возмущение тот факт, что на следующие дни после трагического происшествия государственные СМИ первой и главной новостью объявляли торжества по случаю праздника, парад, салют. И только потом, на втором плане сообщалось о погибшей женщине. Но такой подход полностью вытекает из официального идеологического концепта приоритета интересов государства перед правами человека. Парад — это демонстрация мощи государства, на фоне которого судьба, жизнь отдельного гражданина отступает в сторону. Кстати, на подобной официальной идеологеме основывается культ Великой Отечественной войны. Дескать, не будем говорить о жертвах, трагедии, главное — это Победа СССР, героизм народа. Кто думает не так, те, по словам А. Лукашенко, принадлежат к «деструктивным силам», стремящимся переписать историю. Поэтому «мы за ценой не постоим», «лес рубят — щепки летят».

Очень знаменательно и то, что событие, которое обсуждает, по крайней мере, весь Минск, пока никак не прокомментировал А. Лукашенко. Он выразил соболезнование по поводу наводнения в России, а семье жертвы салюта в Минске не посочувствовал. Такое трудно представить в демократической стране. Но в последнее время — это привычная схема поведения правителя Беларуси в неприятной ситуации. Он долго молчал после крестолома в Куропатах, после «цыганского погрома» в Могилеве, ожидая, пока схлынет негативная реакция, станет понятнее отрицательный эффект события.

И еще. На фоне такого драматического события было бы логично, хотя бы до окончания расследования прекратить все салюты в стране, пока не станут полностью понятны причины взрыва салютных установок. Но нет. Во время традиционного купальского фестиваля в Александрии праздничный фейерверк прошел согласно сценарию. Власть не заметила трагедии в Минске. Да и зачем портить праздник на родине Лукашенко.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»