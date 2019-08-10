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«Рыдали всем офисом»: Как паркуется ГАИ

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  • 10.08.2019, 8:31
  • 14,124
«Рыдали всем офисом»: Как паркуется ГАИ

Двухминутная комедия «Выезд с парковки» от признанных мастеров этого жанра.

Видео происшествия на проспекте Дзержинского, 57 в Минске опубликовал блогер NEXTA.

- Заскучали? Загрустили? Тогда вот вам в честь завершения рабочей недели целая двухминутная комедия «Выезд с парковки» от признанных мастеров этого жанра: пока неизвестного сотрудника ГАИ Минска и его верного друга - служебного «Опеля».

Очевидцы, снявшие это видео на проспекте Дзержинского, 57 в столице прокомментировали его просто и немного банально: «Рыдали всем офисом». А вот сотруднику ГАИ сейчас не до шуток: владелец повреждённого авто вызвал других сотрудников ГАИ. Разбираются теперь.


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