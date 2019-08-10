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Названы самые полезные овощи и фрукты августа

  • 10.08.2019, 16:44
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Названы самые полезные овощи и фрукты августа

Последний месяц лета – самое подходящее время для употребления витаминов.

Огромное количество овощей и фруктов помогут основательно подготовиться к холодному времени года!

К сожалению, лето совсем скоро закончится, потому нужно успеть хорошенько насытиться всеми дарами природы. Joinfo.ua подскажет, какие овощи и фрукты в августе принесут максимальную пользу организму.

Овощи

Августовское меню должно обязательно включать помидоры, баклажаны и сладкий перец. Естественно, в качестве основы специалисты рекомендуют особое внимание обратить на картофель. 300 граммов помогут удовлетворить 70-75% от суточной потребности человека в витамине С.

А все вместе, приготовленное в духовке или даже вместо мяса на шашлыках, несомненно, принесет огромную пользу и удовольствие вкусом. Неимоверное количество рецептов приготовления каждого из этих овощей по отдельности или в комбинации друг с другом позволяют подобрать блюдо каждому по вкусу.

польза

Конечно, нужно учитывать индивидуальные особенности организма. В свежем виде помидоры и сладкий перец могут вызвать обострение имеющихся желудочно-кишечных проблем, потому обязательно готовить продукты наиболее подходящим способом.

Фрукты

В августе нельзя пропускать виноград и облепиху. В медицине масло облепихи нашло самое широкое применение – лечение воспалительных заболеваний органов пищеварения только одно из них.

Специалисты советуют включать в рацион арбуз. Идеально утоляющая жажду ягода содержит большое количество железа, а также обогащает организм витамином С и каротином.

Хочется напомнить, каким образом лучше всего заготавливать облепиху на зиму. Важно, чтобы в процессе обработки ягода не утратила своих полезных качеств и радовала в холодное время своим ароматом и свойствами!


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