Китай стягивает армию к Гонконгу 12.08.2019, 21:16

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Китайские медиа называют происходящее подготовкой к «крупномасштабным учениям».

Китай начал стягивать вооруженные силы к Гонконгу, где больше двух месяцев бушует политический кризис с многомиллионными протестами.

Об этом в понедельник сообщает Global TImes - издание, подконтрольное Компартии КНР, которое считается ее «рупором» по международным вопросам, передает finanz.ru.

Силы Народной вооруженной полиции КНР - внутренних войск, находящихся в подчинении у Минобороны, - концентрируются в Шеньчжене, 10-миллионном городе в провинции Гуандун, который граничит с Гонконгом.

На видео, опубликованном Global TImes, колонны из десятков бронетранспортеров и армейских автомобилей проследуют по шоссе и городским улицам, занимая стоянки, которые превращаются в фортпосты.

Китайские медиа называют происходящее подготовкой к «крупномасштабным учениям», пишет корреспондент CNN.

Народно-освободительная Армия Китая одновременно опубликовала видео учебных тренировок, где солдаты, вооруженные винтовками, получают навыки разгона толп людей при помощи бронетехники и водяных пушок. При этом мрачный закадровый голос предупреждал: «Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск».

Договор между Лондоном и Пекином 1997 года требует, чтобы до 2047 года в рамках принципа «одна страна - две системы» Гонконг сохранял широчайшую автономию, которая запрещает использовать расквартированный в городе гарнизон армии для полицейских функций.

Народная вооруженная полиция, впрочем, может быть задействована при обращении властей Гонконга в случае «бунтов, беспорядков, разгула преступности, террористических атак и иных угроз общественному порядку».

Протесты в Гонконге, которые начались в ответ на попытку попытка принять закона об экстрадиции, который, как считают протестующие, может использоваться для борьбы с диссидентами, бежавшими из материкового Китая в Гонконг, продолжаются с начала лета.

На первый митинг 9 июля вышло около миллиона человек, но несмотря на это, законодательное собрание Гонконга начало второе чтение законопроекта, а полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Это спровоцировало уличный взрыв. На следующий марш вышла четверть населения Гонконга, или почти два миллиона человек.

И хотя 9 июля глава администрации Гонконга Кэрри Лам заверила, что поправки в законопроект «мертвы», это не остановило волну протестующих, которые начали требовать перехода парламента на прямые выборы вместо нынешней многоступенчатой системы, гарантирующей победу прокитайским кандидатам.

Помимо отзыва закона об экстрадиции, протестующие настаивают на создании независимой комиссии по разбору действий полиции во время митингов, отмены характеристики митингов как «бунта» и амнистии всех задержанных, которых, по данным полиции, уже более 500 человек. Всем им грозит до 10 лет тюрьмы.

В понедельник 5 августа в Гонконге прошла крупнейшая в новейшей истории забастовка, к которой присоединились работники 14 тысяч компаний и учреждений, в том числе входящих Конфедерацию профсоюзов - одно из крупнейших объединений такого рода, насчитывающее 200 тысяч членов.

Стачка вызвала транспортный коллапс в 8-миллионном городе с отменой 200 авиарейсов, параличом железнодорожного транспорта и временной остановкой метро, где протестующие, разбиваясь на небольшие группы и скрывая лица масками по несколько часов держали открытыми двери вагонов, не давая им отправиться со станций.

Полиция активно применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие в ответ метали бутылки с зажигательной смесью.

«Китай хочет угрозу подключения Народной вооруженной полиции, или другой прямой интервенции, чтобы распугать протестующих. Но с учетом операционного риска - репутационных рисков и экономических - это опасный шаг», - говорит научный сотрудник Lowy Institute в Сиднее Бен Бланд.

Жестокое с подавление студенческих протестов протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, в результате которого, по разным данным, погибли от 200 до 1000 человек, на два года превратило Китай в международного изгоя со стагнирующей экономикой, напоминает он.

Новое проявление жестокости будет «абсолютно неприемлемым», заявил в понедельник лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнел.

«Народ Гонконга храбро противостоит Коммунической партии, которая пытается украсть их автономию и свободу», - констатировал он.