закрыть
13 августа 2019, вторник, 9:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Иностранных студентов в европейских вузах стало на 22% больше

  • 13.08.2019, 8:23
Иностранных студентов в европейских вузах стало на 22% больше

Самая большая доля иностранных студентов оказалась в Люксембурге.

За последние 5 лет иностранных студентов в европейских университетах стало больше на 22%. Теперь их 1,7 миллиона, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Чаще всего в европейские вузы приезжают из других стран ЕС – таких больше 90% среди студентов-иностранцев.

Самая большая доля иностранных студентов оказалась в Люксембурге – 47% всех бакалавров и магистров, которые учатся в этой стране. Следом с большим отрывом идет Кипр (23%), за ним Австрия (17%).

А меньше всего иностранцев учится в университетах Греции, Испании и Хорватии (по 3%). При этом Испания лидирует по количеству студентов программ Erasmus+, в которых участвуют как европейцы, так и жители других стран.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип