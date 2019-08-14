Рекорд рекордов: как белорусский водитель без техосмотра «партизанит» против ГАИ 17 14.08.2019, 8:31

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ФОТО: KP.BY

Самый принципиальный автовладелец живет в Витебской области.

В Беларуси продолжается декада "Гостехосмотр" по выявлению авто без техосмотра. Как известно, совместное общереспубликанское мероприятие ГАИ и "Белтехосмотра" по выявлению автомобилей без ТО продлится до 17 августа.

Не так давно управление ГАИ МВД Беларуси назвало антирекорды техосмотра за прошлый год. Почему-то эти данные были практически не замечены журналистами, а ведь они весьма любопытны и стоит их упомянуть, пишет abw.by.

Оказывается, прошлом году 96 человек были привлечены к ответственности по 10 и более раз за управление транспортом без техосмотра.

"С учетом того, что минимальный штраф за повторность составляет 2 базовые величины, этим злостным нарушителям было бы материально выгоднее своевременно пройти техосмотр", - отметили в УГАИ МВД. И, наконец, кто же он, рекордсмен по количеству штрафов за отсутствие ТО?

Рекордсменом стал 39-летний житель Витебщины, который привлекался к ответственности по ч. 9 ст. 18.12 КоАП РБ в течение года 17 раз. По данным ГАИ, он заплатил более 1 200 рублей штрафов.