NEXTA: Клоун уехал - декорации цирка можно разбирать 4 15.08.2019, 13:54

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После показухи в Костюковичах демонтируют новый тротуар.

Об этом cообщает Telegram-канал NEXTA:

- Усатый клоун уехал, а это значит, что декорации цирка можно разбирать. Сегодня, 15 августа, в городе Костюковичи Могилевской области начали демонтировать новенький тротуар, который был там построен к состоявшемуся вчера визиту Лукашенко.

Потому что гастролей у клоуна еще много. Например, завтра, 16 августа, его ждут в Старых Дорогах, а асфальта - мало. И он дорогой. Не настолько, как его новый "Майбах" за минимум 1,4 млн евро, но точно слишком жирно для холопов.

К слову, если нас читают бизнесмены - дарим идею стартапа. Декоративные временные тротуары в рулонах - на этом в Беларуси можно заработать состояние. Спрос у районных властей всех регионов точно будет выше всяких ожиданий, - пишет NEXTA.

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