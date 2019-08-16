Лукашенко и пионеры-дозорники 26 Ирина Халип

16.08.2019, 8:42

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Ирина Халип

Скоро в Беларуси начнут сажать за колоски?

Смотрю иногда на то, что творит власть, – борьбу с «тунеядством», отмену армейских отсрочек, школьные экскурсии в ОМОН, битву за урожай, субботники – и думаю: ну когда же они наконец начнут сажать за колоски? Все вроде по схеме идет, а вот за колоски еще не сажают. А это уже несоблюдение законов жанра и вообще непорядок.

Но вот наконец дождались. Дошли до колосков, не посрамили честь отцов и дедов. «Разболтанность населения чрезвычайная. Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает. Мне даже стыдно как президенту об этом говорить. Притом воруют всё, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся. Берут, как все свое. Вот это мы выкорчуем с корнем». Цитата из речи Лукашенко во время поездки в Могилевскую область. Вам эти слова ничего не напомнили? Лично мне – напомнили.

«Начались хищения колхозного хлеба, таскали килограммами, ведерками, таскали в карманах, голенищах сапог, таскали в мешках». Звучит, как продолжение речи вождя на Могилевщине. Будто перевел он дыхание, глотнул водицы родниковой и продолжил разоблачать врагов народа. Но это уже не совсем Лукашенко. Это цитата из статьи в газете «Пионерская правда» в январе 1933 года, призывающей пионеров следить за колхозными полями и доносить на тех, кто уносит с полей зерно.

И теперь я понимаю, зачем в современной Беларуси вернули пионеров и создали БРСМ: для того же самого. Для доносов с последующим сидением в президиуме. Для разоблачения тех, кто тащит колоски, потому что именно эти враги народа и виновны в том, что год за годом битва за урожай остается проигранной.

Обратите внимание на речи Лукашенко и сравните с выступлениями необразованных государственных деятелей тридцатых годов. Это та же риторика, то же лицемерие, те же методы поиска виновных, то же стремление вовлечь в государственную мерзость всех, кто еще не окунулся туда с головой, включая детей, чтобы действительно, как в тридцатые, половина населения сидела, вторая половина охраняла, а потом они менялись бы местами.

Признать собственный непрофессионализм и обскурантизм наши назначенцы точно так же не в состоянии, как их предшественники из советских тридцатых. Потому и ищут, совсем как тогда, виновных. Вспомните: за эти четверть века виновными в несостоятельности белорусской экономики побывали американцы и поляки, журналисты и предприниматели, оппозиция и лично Зенон Позняк, правозащитники и автолюбители – список можно продолжать и дополнять. Теперь вот еще и те, кто тащит колоски, прибавились. Но их будут «выкорчевывать с корнем», как пообещал правитель. Совсем как когда-то товарищ Сталин: «Врагов не нужно искать далеко от колхоза, они сидят в самом колхозе».

Сразу вспомнилась история тех колосковых расстрелов. В СССР начала тридцатых голодала не только Украина. Голодали Поволжье, Черноземье, Урал, Северный Кавказ, Беларусь, Казахстан, Крым. Больше семи миллионов человек за два года умерли от голода в великой советской стране. А сталинские бездари обвиняли в этом тех, кто уносит с поля колоски, и призывали детей доносить на них. В результате газета «Пионерская правда» стала центром детского стукачества под патронатом добрых дядей-комиссаров. Письма-доносы туда приходили мешками и пересылались в НКВД. Фотографии юных доносчиков публиковались в газете, а некоторых везунчиков отправляли на слет пионеров-дозорников и даже в Артек. Например, весь Советский Союз тогда читал статьи о героическом мальчике Проне Колыбине, который донес на собственную мать. Она собирала в поле опавшие колосья и зерна, но сын был бдителен. Мать посадили на десять лет, а героя Проню отправили сначала в Артек, потом в детдом. Другой пионер Митя Гордиенко застукал на колхозном поле за тем же занятием соседей – они тоже собирали опавшие колосья. В результате соседа расстреляли, соседку отправили в лагерь на десять лет, а Мите подарили именные часы и годовую подписку на газету «Ленинские внучата».

Сегодня ему бы подарили подписку на «Юный спасатель».

Ирина Халип, специально для Charter97.org