Илон Маск предложил нанести ядерный удар по Марсу 3 16.08.2019, 21:30

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Илон Маск

Он считает, что это позволит сделать планету пригодной для жизни людей.

Известный изобретатель, руководитель компании SpaceX и Tesla Илон Маск предложил сбросить ядерные заряды на Марс.

"Нанесем ядерный удар по Марсу!" – написал он в Twitter 16 августа.

Позже Маск добавил, что вскоре собирается выпустить футболки с этим слоганом.

Nuke Mars! — Elon Musk (@elonmusk) 16 августа 2019 г.

Издание Business Insider отмечает, что в 2015 году он уже предлагал бомбить Марс. По его мнению, сбросив термоядерные бомбы, можно растопить лед на полюсах планеты. Образование пара и высвобождение углекислого газа в свою очередь приведет к парниковому эффекту и, как следствие, повышению температуры воздуха и атмосферного давления.