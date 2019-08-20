закрыть
20 августа 2019, вторник, 21:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые: Даже самый «прогрессивный» авторитарный режим вреден для экономики страны

1
  • 20.08.2019, 21:35
Ученые: Даже самый «прогрессивный» авторитарный режим вреден для экономики страны

Ученые опровергли миф о пользе «просвещенного» авторитаризма.

«Стрессированные», переживающие кризис народы и страны часто обращаются к авторитарному правителю, готовому установить справедливость и процветание «сильной рукой». Даже в самых свободолюбивых кругах о Пиночете или Ли Куан Ю нередко говорят как о вдохновителях экономических чудес Чили и Сингапура. Однако статистика показывает, что авторитаризм никогда не способствовал большему росту экономики, нежели демократия. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале The Leadership Quarterly, передает naked-science.ru.

Австралийские исследователи Стефани Рицио и Ахмед Скали сопоставили информацию по 133 странам за период с 1858 по 2010 год. С помощью исторического архива Archigos для каждого года и каждой страны был определен лидер (в некоторых случаях им оказался неформальный глава государства). Сведения о характере его режима были получены из базы данных Polity IV, позволив вычислить «степень демократичности» по 10-балльной шкале, причем шесть баллов и ниже указывали на ту или иную степень авторитаризма.

Наконец, эти оценки ученые сопоставили с данными по ВВП на душу населения для того или иного года в каждой стране. Анализ показал, что автократические правители демонстрируют себя в лучшем случае на уровне демократических, ловко используя и без того существующие экономические тренды. Однако такие случаи оказываются скорее исключениями: в подавляющем большинстве недемократичный режим отрицательно сказывается на экономике страны.

Это касалось не только таких суровых правителей, как Мао Цзэдун, но и считающихся «просвещенными» Ли Куан Ю и других. Да и воздействие их на экономику одним ВВП не ограничивается. Ученые показали, что авторитаризм столь же негативно влияет на занятость населения, а также на финансирование образования и здравоохранения в стране.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова