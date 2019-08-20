Ученые: Даже самый «прогрессивный» авторитарный режим вреден для экономики страны 1 20.08.2019, 21:35

Ученые опровергли миф о пользе «просвещенного» авторитаризма.

«Стрессированные», переживающие кризис народы и страны часто обращаются к авторитарному правителю, готовому установить справедливость и процветание «сильной рукой». Даже в самых свободолюбивых кругах о Пиночете или Ли Куан Ю нередко говорят как о вдохновителях экономических чудес Чили и Сингапура. Однако статистика показывает, что авторитаризм никогда не способствовал большему росту экономики, нежели демократия. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале The Leadership Quarterly, передает naked-science.ru.

Австралийские исследователи Стефани Рицио и Ахмед Скали сопоставили информацию по 133 странам за период с 1858 по 2010 год. С помощью исторического архива Archigos для каждого года и каждой страны был определен лидер (в некоторых случаях им оказался неформальный глава государства). Сведения о характере его режима были получены из базы данных Polity IV, позволив вычислить «степень демократичности» по 10-балльной шкале, причем шесть баллов и ниже указывали на ту или иную степень авторитаризма.

Наконец, эти оценки ученые сопоставили с данными по ВВП на душу населения для того или иного года в каждой стране. Анализ показал, что автократические правители демонстрируют себя в лучшем случае на уровне демократических, ловко используя и без того существующие экономические тренды. Однако такие случаи оказываются скорее исключениями: в подавляющем большинстве недемократичный режим отрицательно сказывается на экономике страны.

Это касалось не только таких суровых правителей, как Мао Цзэдун, но и считающихся «просвещенными» Ли Куан Ю и других. Да и воздействие их на экономику одним ВВП не ограничивается. Ученые показали, что авторитаризм столь же негативно влияет на занятость населения, а также на финансирование образования и здравоохранения в стране.