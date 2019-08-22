Как черт из табакерки 3 Алесь Киркевич

22.08.2019, 12:52

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иллюстрационное фото

Кто стоит за появившимися по всей стране «Табакерками»?

Указом от 7 августа Александр Лукашенко дал компании «Интер Тобакко», которая принадлежит самому таинственному белорусскому олигарху Алексею Олексину, исключительное право на импорт табачного сырья. Серые киоски, так похожие на КПП, с надписью «Табакерка» - его же детище.

В стране, еще в середине 2000-х победившей киоски с мелочевкой частных предпринимателей, которые «портили внешний вид городов», и уже почти победившей курение как прискорбное явление в жизни общества, случилось что-то невероятное. Тысячи «Табакерок» расползлись и продолжают расползаться по остановкам транспорта, по свободным площадкам возле школ и больниц.

В Бресте в конце прошлого года вообще курьез вышел: «Табакерку» поставили попросту на велодорожке… В СМИ тогда шутили: а что с них взять, с велосипедистов? Какой от них толк государству? Часто ведь не пьют, не курят, без авто обходятся, а значит, бензин не потребляют - абсолютно бесполезные, считай, асоциальные элементы. А вот курящий и пьющий гражданин, желательно, чтобы еще и автолюбитель - это «наше все». Для него «вертикаль» и солидные бизнесмены, тот же Алексей Олексин, и усердствуют.

В интернете не так просто разыскать фото таинственного «короля табакерок». Есть снимок широкоплечего мужчины, который старательно записывает указания бессменного лидера на одном из совещаний у Лукашенко. Его в СМИ подают с осторожной оговоркой: «по всей видимости, это и есть олигарх Олексин». А еще есть фото очень похожего богатыря, только уже в «броне» мотоциклиста с множеством ремней и пряжек: там Олексин по-братски прильнул к голове сына скандального генпрокурора РФ Артема Чайки - оба они любители «железных коней». Кстати, подобное хобби сблизило его и со старшим сыном главы Беларуси - Виктором Лукашенко.

Алексей Олексин - бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав управления делами Лукашенко. Раньше Олексин был партнером Юрия Чижа, но с 2012г. их пути-дорожки разошлись. Пишут также, что на данный момент именно Олексин занял место первого олигарха страны, которое ранее приписывали Чижу. Кроме табачного бизнеса интересы Олексина сконцентрированы на торговле нефтепродуктами, производстве мяса («Велес-Мит») и банковской сфере (МТБанк). Есть еще оборот в сфере логистики, девелопмента, ресторанного бизнеса - всего и не упомнишь.

Справка. Алексей Олексин окончил Ломоносовское военно-авиационное техническое училище в Ленинградской области и Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальностям «борттехник вертолета» и «экономист-менеджер». Одно время занимал должность главного специалиста департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест». Предполагается, что Олексин курировал оптовую торговлю нефтепродуктами группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа. После введения санкций Евросоюза против Чижа весь его бизнес, реализовывавший нефтепродукты в ЕС, был переоформлен на Олексина (компании «Энерго оил», «Белнефтегаз», «Неонафта»).

В 2014г. Олексин выкупил у Чижа завод «Трайпл-Велес» (бывший Молодечненский мясокомбинат), переименовав его в «Велес-Мит». В 2013г. Олексин на непродолжительное время задерживался Следственным комитетом в связи с расследованием коррупции в «Белнефтехиме». В 2016г. ходили слухи, что Олексин арестован по делу Чижа, однако серьезных последствий для бизнесмена это не имело.

По имеющейся в открытом доступе информации, Олексин владеет 60% акций СЗАО «Энерго-Оил» и ОДО «Белнефтегаз» (остальными 40% акций компаний владеет его жена).

Через «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» владеет зарегистрированной на Кипре MTB Investments Holdings Limited, которой принадлежат 98,97% акций Минского транзитного банка (ЗАО «МТБанк»). На 1 января 2019г. активы банка составили BYN1,1 млрд (около $550 млн). Олексин приобрел банк весной 2015г., выкупив акции у белорусской («Зубр Капитал») и американской (Horizon Capital) инвестиционных компаний. Также известно, что «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» владеют контрольными пакетами акций ООО «Эково» (100%; занимается архитектурно-строительными и инженерными услугами) и ОАО «Легавтотранс» (73,358%).

Предполагается, что компании Олексина владеют площадкой Минского станкостроительного завода им. Кирова в центре Минска, намечаемого к сносу и застройке. Вместе c Николаем Воробьём и Александром Зайцевым владеет компанией «Бремино Групп», которая реализует крупные проекты по строительству инфраструктуры для международной торговли. Считается, что «Бремино Групп» будет одним из главных выгодополучателей от установления Александром Лукашенко льготного налогового режима в Оршанском районе Витебской области, поскольку реализация активной фазы ее проекта в Оршанском районе совпала с объявлением района особой экономической зоной.

Олексин ведет также бизнес в Латвии: ему приписывается владение многопрофильной компанией Mamas D и пивоваренной компанией Latgales Alus D.

Но вернемся же к КПП, извиняюсь, к «Табакеркам». До конца 2020г. их в стране должно появиться ни много ни мало 2,5 тыс. У мелких предпринимателей, бывших владельцев лотков, такая новость вызвала саркастический смех. Ведь только в столице в начале 2000-х киосков было около 4 тыс.: минчане после работы «цепляли» там зажигалки и жвачки, чтобы не забегать в крупные магазины, но… к 2003г. все киоски власти постановили ликвидировать, реально же с заданием справились к 2009г. Зачем? Вид, мол, портят, торговлю магазинам перебивают, а по ночам, бывает, и алкоголь продают.

Алкоголь по ночам - это, конечно, плохо. Улучшению криминогенной ситуации и физическому оздоровлению нации не способствует, особенно если в обход государства. Однако сегодня, спустя годы, все это выглядит именно как «зачистка» перед триумфальным вхождением на рынок крупных торговых сетей. «Если ты разрешаешь в Минске поставить 500 сигаретных киосков, то тогда позволяй и предпринимателям, - сокрушался осенью 2018г. один из лидеров предпринимателей Анатолий Шумченко. - Сделай программу развития мелкорозничной сети, и пускай ИП ставят киоски наравне с «табакерками». Только кто его услышит, если стране нужен «кэш», а времени на разборки с неспокойными, хаотичными предпринимателями совсем нет?

Иронизируют и другие представители бизнеса: «Сигареты - это воздействие на электорат. Значительная часть населения зависима от сигарет. Поэтому можно туда чего-нибудь добавить, пыхнуть, и будет казаться, что в Беларуси просто рай, - заметил директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко.

- Никакой мелкий бизнес, никакое предпринимательство никого не интересуют по той простой причине, что деньги куда надо не поступают. А сейчас очень нужны деньги, чтобы продемонстрировать России, какие же мы независимые».

Все это выглядит еще более комично на фоне решительного наступления на права курящих. Совсем недавно белорусам запретили курить на летних площадках кафе и ресторанов. Еще раньше - на остановках транспорта, где, кстати, с большего и обосновались «Табакерки». Хотели запретить курение даже на балконах домов, но… тут уже стало бы совсем непонятно, как подобные преступления фиксировать и пресекать: участковые и патрульные, наверное, с ума бы сошли, высчитывая номера квартир, на балконах которых по вечерам тлеет уголек сигареты.

Официальная позиция государства и его лидера безупречна и ясна, как белый день: «Курцов я вообще не переношу, - делился откровениями в недавнем прошлом лично Александр Лукашенко. - Это дураки, это дебилы, которые сами себя гробят, взяв сигарету в зубы, зная о том, что буквально через 10-15 лет у них будет рак легких на 95%. А рак легких почти не лечится, поэтому думайте!» Стоит прислушаться: звучит же весомо. Вроде как и поспорить не с чем…

Однако в данной фразе внимание стоит обратить не на прописные истины про года и проценты и даже не на колкие метафоры относительно сограждан, изнемогающих в клубах табачного дыма. Главное тут одно слово: «Думайте!» Мол, раскиньте мозгами, дорогие подчиненные, что же с ними со всеми делать. Жить им недолго осталось, лет 10-15, а кто дальше на посевную выезжать станет да рубль в пенсионный фонд класть будет? Если на то пошло, может, лучше их оперативно и централизованно снабдить сигареткой в любой точке страны, да чтобы денюжка мимо бюджета не прошла? Вот то-то же! Все вам объяснять нужно! Кстати, тут и бизнесмен толковый для этого дела имеется…

Cправка. В 2017-18гг. СЗАО «Энерго-Оил» Алексея Олексина получило разрешение Александра Лукашенко на создание «единой товаропроводящей сети в табачной сфере»: компании были переданы все имеющиеся ларьки Гродненской табачной фабрики «Неман», началась установка ларьков «Табакерка» по всей Беларуси. 1 августа 2018г. компания «Энерго-Оил» стала единым оператором по продаже табачных изделий «Немана». Олексин тогда же анонсировал строительство третьей табачной фабрики в стране: в минском микрорайоне Шабаны. «Энерго-Оил» также получила разрешение на импорт сигарет.

Ранее такое разрешение было только у компании «Беларусьторг» управления делами Лукашенко. До конца 2020г. в стране должно быть открыто 2,5 тыс. точек по торговле сигаретами. Массовая установка киосков по продаже табачных изделий «Табакерка» вызвала бурную критику со стороны общественности. Так, в Гомеле они устанавливались в т.ч. возле школ и больниц, у кардиоцентра и онкодиспансера, в связи с чем в интернете была создана петиция против установки табачных киосков в общественных местах. В Бресте 500 подписей с требованием перенести уже установленные ларьки от учреждений образования и здравоохранения были переданы в облисполком, в Витебске было собрано более 2 тыс. подписей против установки «Табакерок», в Слониме - более 300. В Солигорске рай-исполком отреагировал на петицию горожан о переносе «Табакерок», но в некоторых случаях перенос был произведен ближе к школам.

Бурный рост табачной сети происходит одновременно с ужесточением антитабачного законодательства (в частности, запрещено использовать слово «табак» в вывесках торговых объектов). Отмечается также, что «Табакерки» получают земельные участки без аукциона. За последние два года часть табачных проектов Олексина была выделена в ООО «Интер Тобакко». 7 августа 2019г. Александр Лукашенко наделил эту компанию привилегией на импорт табачного сырья.

Алесь Киркевич, «БелГазета»