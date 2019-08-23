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Какие продукты способны улучшить работу мозга

  • 23.08.2019, 17:31
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Какие продукты способны улучшить работу мозга

Некоторые из них мы часто по ошибке игнорируем.

Большинство людей, говоря о пользе правильного питания, в первую очередь думают о похудении, подтянутой фигуре и состоянии кожи. При этом многие забывают, что грамотная диета способна также улучшить работу мозга. HealthStatus приводит перечень продуктов, которые помогут мозгу работать эффективнее и продуктивнее, пишет tut.by.

Черника

Черника и прочие «темные» ягоды защищают мозг от окислительного стресса и воспалений, которые приводят к его старению. Антиоксиданты, содержащиеся в чернике, улучшают функцию клеток мозга и предотвращают ухудшение памяти. Кажется, достаточно аргументов, чтобы добавить несколько ягод к завтраку?

Жирная рыба

К жирной рыбе относятся лосось, форель и сардина. Такая рыба богата полиненасыщенным жирными кислотами омега-3, которые необходимы для хорошей работы мозга. Они уменьшают риск развития умственной отсталости, а также способствуют улучшению памяти. А вот недостаток омега-3 может спровоцировать депрессию и снизить способность к обучаемости.

Тыквенные семечки

Тыква богата железом, магнием, цинком и медью. Эти питательные вещества также способны улучшить работу мозга. Например, железо необходимо для концентрации, магний — для улучшения памяти и продуктивного обучения. Недостаток цинка и магния в свою очередь могут привести к нервным расстройствам и впоследствии даже к болезни Паркинсона.

Кофе

Кофе содержит несколько ингредиентов, благотворно влияющих на работу мозга. Первый из них — кофеин — повышает бдительность и концентрацию, помогая побороть сонливость. Далее идут антиоксиданты, которые предотвращают неврологические заболевания, например болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Яйца

Яйца содержат сразу несколько важных нутриентов, в том числе фолат, холин, витамины B6 и В12. Многие люди недополучают холин, в то время как этот макронутриент регулирует наше настроение и память. Так что запоминайте: высокая концентрация холина — именно в яичном желтке.

А вот недостаток фолата, или фолиевой кислоты, ведет к ухудшению умственного здоровья и развитию деменции. Похожие последствия наблюдаются и при недостатке витаминов группы B.

Черный шоколад

Именно черный шоколад является богатым источником кофеина, антиоксидантов и флавоноидов. Все эти соединения стимулируют работу мозга. Не зря исследования показали: благодаря содержанию флавоноидов черный шоколад может улучшать настроение и память.

Правда, однозначно не доказано, что именно улучшает настроение: компоненты шоколада или все-таки его приятный сладкий вкус.

К продуктам, которые благотворно влияют на мозг, относятся также орехи, капуста брокколи и куркума. Добавляя их в свой рацион, вы не только простимулируете работу мозга, но и окажете услугу всему организму.

Бонус

К продуктам, которые благотворно влияют на мозг, относятся также орехи, капуста брокколи и куркума. Добавляя их в свой рацион, вы не только простимулируете работу мозга, но и окажете услугу всему организму.


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