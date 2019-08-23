Что волнует ИП в регионах 2 23.08.2019, 18:05

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В городках массово появляются сетевые магазины.

Открытие сетевого магазина «Доброном» в Слуцке запланировано на 27 сентября. Продовольственный магазин общей площадью 472 м2 появится в торговом центре в 11-м городке, пишет kurjer.info.

Хотя открытие очередного магазина не является новостью для случчан, потому что они появляются едва ли не каждый месяц. Но в данном случае местные предприниматели всерьёз забеспокоились за свой бизнес — мини-рынку в 11-м городке может прийти конец.

Как сообщила Жанна Руцкая, заместитель председателя Слуцкого района по экономике, в начале августа прошёл аукцион по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества — торговый центр в 11-м городке. Среди нескольких заявителей право аренды выиграло ЗАО «Доброном».

На вопрос «Выдержат ли конкуренцию мелкие бизнесмены, торгующие на мини-рынке, с крупным игроком» собеседница ответила, что в первую очередь помещение предлагалось местным торговым предприятиям, однако желающих не оказалось.

«К сожалению, сегодня ситуация такая, что огромные кредиторские долги предприятия КУП „Слуцк-Восток“ нужно за счёт чего-то погашать. И было бы нерационально, если бы мы позволили простаивать имуществу. Помещение было выставлено на аукцион, и на торгах все заявители были в равных условиях», — подчеркнула Жанна Руцкая.

Что волнует предпринимателей

Сейчас на мини-рынке работает около 20 предпринимателей, есть и павильоны слуцких предприятий, и ряды для частников, которые торгуют продукцией с личного подворья.

Известие о том, что вблизи рынка откроется супермаркет, предпринимателей не обрадовало. Они сказали, что главная угроза для них в том, что сетевой магазин собьёт цены и этим перетянет покупателей.

«Для нас, мелких предпринимателей, закупочная цена бывает выше, чем у них продажная. В таких условиях сохранить покупателя очень сложно», — сказала одна из индивидуальных предпринимателей, торгующих мясной и колбасной продукцией.

Так же оценили появление сетевиков предприниматели, реализующие овощи и фрукты. «И так в последнее время людей на рынке стало меньше, покупательная способность упала. Что будет с нашим бизнесом, когда откроется супермаркет, — не знаю», — сказала одна из продавцов.

Частники, торгующие пивом и сопутствующими товарами, считают, что их бизнесу появление такого магазина никак не помешает, потому что у них ассортимент, который в супермаркете представлен слабо.

Есть на рынке и такие, кто надеется на «своих» покупателей. «Мы делаем ставку на людей, на личное общение и на ассортимент. У меня одних конфет и печенья более 300 наименований, — заметила продавец кондитерских товаров, чая и кофе. — Бывает, что заказываем товар по просьбам покупателей.

Супермаркет нацелен на получение сверхприбыли, а у нас другая цель — заработать на жизнь. Поэтому и работаем по-другому. Мелким бизнесом больших денег не заработаешь. Я надеюсь, что наш покупатель от нас не отвернётся».

Некоторые предприниматели считают, что потеряют покупателей, а возможно, и бизнес. Исчезнут рабочие места, доходы определённого количества людей уменьшатся, как и уплачиваемые ими в местный бюджет налоги.

Для справки: сетевые магазины, как правило, зарегистрированы в других городах Беларуси, поэтому заметная часть денег попадает, так сказать, «по месту регистрации». То есть куда угодно, но не в бюджет Слуцкого района.

Здоровая конкуренция

Светлана Якушева, начальник отдела торговли Слуцкого райисполкома, считает, что появление «сетевика» рядом с мини-рынком не навредит местным предпринимателям, а лишь создаст здоровую конкуренцию.

— Не много ли у нас в городе сетевых магазинов?

— В законодательстве нигде не указано, что в городе не может быть больше 3, 4, 5 сетевых магазинов. К тому же развивается здоровая конкуренция. Это нормально, — сказала Светлана Якушева.

— Контролируется ли местными властями соблюдение антимонопольных норм законодательства, пуская очередного крупного «сетевика»?

— Этим занимается МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь).

— То есть в Слуцке сетевых магазинов не много и нет причин для отказа новому игроку?

— Мы работаем по заявительному принципу. Субъект хозяйствования сам принимает решение, где ему появляться. Он подаёт заявление на включение в Торговый реестр, и мы не имеем права вмешиваться в работу субъекта хозяйствования.