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Белорусы завоевали три медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии

  • 23.08.2019, 18:50
Белорусы завоевали три медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии

Марина Литвинчук и Ольга Худенко завоевали «золото».

23 августа белорусские спортсмены завоевали первые награды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде, пишет «Прессбол».

Обладательницами золота на дистанции 200 м на байдарке-двойке стали Марина Литвинчук и Ольга Худенко, показавшие результат 36,21 сек. Чемпионкой планеты также стала Алена Ноздрева, победившая в финальном заезде на каноэ-одиночке на 500 м с результатом 2 мин. 00,73 сек.

На этой же дистанции мужских байдарок-одиночек белорус Никита Бориков завоевал серебряную медаль, уступив только немцу Тому Либшеру.

Мировое первенство в Сегеде завершится 25 августа.


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