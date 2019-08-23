Россияне устали от Путина 2 23.08.2019, 19:48

Это уже не исправить.

Очень много разговоров в последнее время на тему протестов в Москве и вообще — недовольства в российском обществе Путиным, пишет журналист Айдер Муждабаев для «Нового времени».

Приводятся в пример не только хождения по Москве с массовыми задержаниями интеллигенции, но и результаты социологических исследований, которые вроде как показывают падение популярности вождя. Однако те, кто анализирую причины такого падения (оно, безусловно, есть) не идут дальше утверждения о том, что россияне хотят демократических перемен. А на самом деле вопрос, чего они хотят (не митингующие, а отвечающие социологам) — важнейший.

Так вот. На основе своих знаний о России и ее народе я беру на себя смелость утверждать, что большинство недовольных недовольны не тем, что Путин излишне жесток, а тем, что он слишком мягок.

Дело в том, что за последние годы Кремль сам поднял в мозгах подданных виртуальную «планку» Путину, и это Сталин. Жестокий внутри страны, но «эффективный менеджер», а также — «победитель в войне с внешним врагом». Именно с ним, а не с условным не дай Бог Ельциным или Горбачевым, сравнивают Путина большинство людей в России. И в этом сравнении Путин проигрывает чем дальше, тем больше.

Поэтому, на мой взгляд, такая социология подтолкнет российское общество и ее вождя, все еще популярного среди большинства, не к демократизации, а наоборот. К усилению репрессии внутри страны и агрессии вовне. Путин должен соответствовать кумиру десятков миллионов, «рейтинг» у которого давно уже выше, чем у него. Это отставание Путин будет вынужден сокращать, чтобы оставаться у власти.